軍改樓地板38990元 綠委有共識

（中央社記者葉素萍台北8日電）副總統陳建仁今天邀集部分民進黨立委討論軍人年金改革，年改會副召集人林萬億說，軍人年金最低保障金額新台幣3萬8990元獲立委支持，其他包括起支俸率等部分則要持續溝通。



總統府國家年金改革委員會召集人陳建仁今天下午邀集民進黨團國防外交、司法法制委員會及黨團年金小組委員討論軍人年金改革待協商的議題，會議進行約2個小時，據與會人士轉述，討論氣氛熱烈。



行政院年金改革辦公室晚間發布新聞稿指出，與會立委重申因軍人服役特性、留營時間長、限期限齡退役、退休年齡較早、服役期間相對短、退役後轉換職業不易等，支持軍人年金制度另行規劃。



總統府國家年金改革委員會副召集人兼執行長、行政院政務委員林萬億表示，這次會議是針對2月27日向民進黨黨團委員報告軍人年金改革草案版本，有待進一步協商的幾項議題，逐一深入討論。



林萬億說，關於最低保障金額，與會委員一致支持基於上述軍人職業特性，關於因退役人員原核定支領月退休俸額度比依新俸率計算公式計算得出俸額高的數額，採10年緩降的最低調降門檻，最低保障金額訂為少尉一級本俸加專業加給數額（現行為3萬8990元)；也就是說，原支領金額低於3萬8990元者，都不受這次軍人年改調整的影響。



林萬億表示，關於新制俸率的計算，與會委員表達新制俸率仿美軍制度應可接受。但宜考量以下要素，一、社會可接受；二、有利國軍招募；三、保障退役人員生活穩定；四、照顧中低階軍士官因服役年資受限所造成的年資相對短少，以及五、政府財務可負擔。



他說，原規劃服役滿20年，起支俸率50%，每增加一年年資中將(含)以下人員增加2.5%，上將增加2.0%。應可再依上述要素，試算其它新版本供討論參考。



陳副總統指示國防部提供新的參數試算數據，做為下次會議討論的參考，盡速擇期再召開後續研協商會議。（編輯：李淑華）1070308