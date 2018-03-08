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關心台商 朝野立委赴美舊金山訪問

發稿時間：2018/03/08 18:42

最新更新：2018/03/08 18:42

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（中央社記者王承中台北8日電）立法院朝野立委將於今天深夜出發前往美國舊金山，參加世界台商會總會第24屆第2次理監事聯席會議。民進黨籍立委蔡適應表示，此行最主要就是關心台商並給予支持，同時也將拜會美國國會議員。

世界台商會總會第24屆第2次理監事聯席會議將於9日至11日在美國舊金山召開。立法院外交及國防委員會朝野立委也將組團前往舊金山訪問。

訪問團成員有民進黨籍立委王定宇、蔡適應、劉世芳、邱志偉、林俊憲、陳瑩，以及國民黨籍立委王金平、江啟臣、呂玉玲、許毓仁及時代力量籍立委林昶佐等人。

參與出訪的朝野立委將於今天深夜搭機前往舊金山，9日將視察駐舊金山台北經濟文化辦事處，並拜訪舊金山市政府及美國聯邦眾議員。10日參加世界台商會總會第24屆第2次理監事聯席會議，並於12、13日搭機返台。

蔡適應下午告訴中央社記者，這次訪問最主要就是關心世界台商會的運作，並給予支持，會與台商進行會談，了解台商的需求，同時也跟當地僑胞見面。

蔡適應說，外交部也安排訪問團拜訪舊金山市政府，並與美國聯邦眾議羅肯納（Ro khanna)見面，討論增進台美友誼的重要議題。他說，這也是美國國會通過「台灣旅行法」後，第一次台美國會議員交流。（編輯：林沂鋒）1070308

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