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秘書投入市議員選舉 蘇嘉全卡片祝福

發稿時間：2018/03/08 19:59

最新更新：2018/03/08 19:59

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（中央社記者王承中台北8日電）立法院長蘇嘉全秘書蘇緯政宣布參選台北市議員，蘇嘉全因身分須保持行政中立，僅以卡片勉勵。蘇緯政說，感謝蘇嘉全的栽培提攜，將不負期待，提醒自己將人民需求擺第一位。

蘇緯政下午在台大校友會館成立各界後援會，蘇嘉全因立法院長的身分，須保持行政中立，無法到場，僅以一張祝福卡片給予勉勵。蘇緯政的叔叔，也就是日前宣布退黨參選台北市長的前台南縣長蘇煥智到場支持。

蘇緯政現場唸出蘇嘉全的卡片，勉勵他順利通過初選，成為亮眼的明日之星，「從你的身上，我看見年輕人的拚勁、法律人的正義感，以及所有從政者都需要的，一顆溫暖而慈悲的心」。

蘇緯政感謝蘇嘉全的栽培與提攜，他不會辜負期待，會時時提醒自己要將人民需求擺在第一位。

蘇煥智也給予勉勵，希望蘇緯政能以人民的福祉為中心來打選戰，最後還是有機會可以逆轉打贏初選。像他這次參選，一堆人也不看好，但歷史常常會跌破眾人眼鏡，如同沒人想到民進黨會在2014年選舉中大勝，「歷史是需要我們去改變的。」

2014年11月29日九合一選舉投票結果，國民黨大敗，民進黨大勝，六都當中，民進黨拿下四都，並從國民黨手中贏得基隆市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、嘉義市、澎湖縣等地區，共獲得13席。（編輯：李淑華）1070308

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