黨產會：刑事告發辜嚴倬雲母女涉侵占銷毀檔案

不當黨產處理委員會9日表示，前婦聯會主任委員辜嚴倬雲等人涉隱匿、毀損中華民國婦女聯合會的檔案資料，下午黨產會派員（後右）至台北地檢署提告，移送檢方調查。中央社記者裴禛攝 107年3月9日

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）不當黨產處理委員會今天發布新聞稿表示，前中華民國婦女聯合會主任委員辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理涉侵占、毀損檔案，黨產會人員下午向北檢提刑事告發。



黨產會表示，黨產會2月1日認定婦聯會為中國國民黨附隨組織後，媒體報導辜嚴倬雲的秘書於1月31日到婦聯會大樓取走辜嚴倬雲辦公室物品。為保全婦聯會內涉及轉型正義歷史真相的相關政治檔案，黨產會隨即展開調查。





不當黨產處理委員會9日下午派員（圖）至台北地檢署，就前婦聯會主任委員辜嚴倬雲等3人涉及侵占及毀損案，向地檢署提告，移送檢方調查。中央社記者裴禛攝 107年3月9日

黨產會說，2月7日起陸續約詢婦聯會員工、司機、辜懷如及相關人士後發現，婦聯會員工去年5月基於辜嚴倬雲指示，將婦聯會民國95年前帳冊、檔案等會務資料，依不同處室分門別類、裝箱標示，隨後搬運到台北市中山區德惠街某處，交由辜嚴倬雲、辜懷如保管。



黨產會表示，去年11月底到12月初，辜懷如指示劉姓助理從德惠街將這些資料搬移到台北市中山區中山北路二段某處。另在辜嚴倬雲指示下，由辜懷如協同劉姓助理銷毀。



黨產會表示，辜嚴倬雲、辜懷如雖辯稱去年5月自婦聯會運到德惠街的資料都是辜嚴倬雲私人物品，但黨產會約詢相關人士都一致表示，搬到德惠街的物品包含各處室95年前檔案資料，共170箱。



黨產會說，辜嚴倬雲、辜懷如的主張不符事實，涉及觸犯中華民國刑法業務侵占罪嫌；辜嚴倬雲去年12月22日被內政部撤免婦聯會主委職務時，未返還保管的帳冊、檔案等會務資料，且在未徵詢婦聯會同意下，逕自指示辜懷如銷毀相關帳冊、檔案等會務資料，涉犯刑法背信罪嫌、毀損他人文書罪嫌及促進轉型正義條例毀壞政治檔案罪嫌。



另外，黨產會表示，劉姓助理共同協助銷毀婦聯會帳冊、檔案等，一併告發。1070309