女性參政 民進黨最給機會獲近4成認同

（中央社記者范正祥台北9日電）民主進步黨今天發表婦女議題民調，調查顯示，蔡政府在長照、托育、食安、緝毒等政策，多有逾9成支持度。此外，38.7%受訪者認為民進黨最願意給女性參政機會，遠超過其他政黨。



為了解民進黨執政近兩年來，政府推行的各項婦女政策的支持度，民進黨婦女部針對政府這兩年推動的長照、托育、食安、緝毒等婦女政策進行民調，今天上午召開「妳的需求我們在乎」民調發布記者會。



民調顯示，在食安五環、長照2.0、安居緝毒、幼兒公共化、社區公共托育與育兒津貼的支持度，分別是93.7%、91.6%、90.6%、90.5%、89.7%。



民調顯示，蔡政府在長照、食安、托育政策的推動上，都被認為表現得比中國國民黨執政時期好，而且認為蔡政府表現較佳的女性人數比認為國民黨政府表現較佳的人數多出2倍。



其中，蔡英文總統上任後積極推動的長照政策項目上，調查顯示，41.5%受訪者認為蔡政府的推動表現比國民黨執政時期好，有11.6%受訪者認為比較差。泛藍的受訪者認為蔡政府的政策推動表現較佳的比例有22.6%，和認為表現較差的比例不相上下。



在比較國內四個主要政黨對婦女的友善度方面，調查顯示，30.5%台灣女性認為民進黨最重視婦女需求，為國民黨（13.4%）的2倍，也遠高於時代力量、親民黨。



民調詢問：「哪一個政黨最願意給女性參政的機會？」回答民進黨38.7%、國民黨11.0%、時代力量6.1%、親民黨0.5%、都不重視2.1%。在40歲至49歲的女性中，高達50.4%認為民進黨最願意給女性參政機會。



這項民調在3月1日至3日以電話訪問進行，有效問卷共886份，訪問對象為20歲以上具有投票權女性公民，在95%的信心水準下，抽樣誤差約為正負3.3個百分點。



對於民調結果，民進黨婦女部主任蔡宛芬表示，很開心民進黨在這些議題上的努力能被看見並獲得支持。女性所在乎、需要的事，就是民進黨重視的大事，未來民進黨也會繼續和婦女、社會大眾站在一起，持續為創造性別平等的社會努力。



民進黨副秘書長徐佳青說，民進黨不會自滿於此次民調結果，相關政策的女性支持度及重視度都相當高，說明民進黨要在這些議題上更加努力落實，未來也將持續鞭策執政團隊，讓政策執行面真正落實，讓每位台灣公民都能受到最好的照顧。



對於國民黨最近公布12位縣市長提名人，有7位是女性，徐佳青表示：「我們對於國民黨朋友也是非常肯定，包括近期願意給女性朋友參政機會。」(編輯：陳永昌) 1070309