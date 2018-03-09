中國惠台政策 政院下週務實檢討

（中央社記者王承中台北9日電）行政院長賴清德今天表示，行政院將在下週務實針對中國惠台的31項政策進行檢討。中國挖台灣的人才，代表台灣在育才方面做的不錯，台灣目前能做的就是把經濟發展好。



中國大陸日前提出「惠台31條」，並提出同等待遇希望吸納台灣人才及資金，行政院組成專案小組因應，國安單位也高度重視，並已密集召開跨部會會議研商，討論對台灣的政經影響。



國民黨籍立委林麗蟬下午在立法院總質詢時表示，面對中國大陸的惠台政策，她憂心台灣無法留住人才。



她說，根據瑞士洛桑管理學院去年底發布的2017年IMD世界人才報告指出，台灣在攬才及人才外流方面，在63國中排名第44、47名的後段班。台灣2005年的海外就業人口只有34萬人，現今卻增至72萬人，「若培養人才後，卻無法留才，經濟該如何發展？」



列席備詢的賴清德表示，行政院下週將務實針對中國惠台的31項政策進行檢討，他相信集合大家的努力，台灣在未來仍會屹立不搖。



他說，中國挖台灣的人才，代表台灣在育才方面做的不錯，固然有學用落差、就業的問題，但在人才培育是不錯的。



賴清德表示，台灣目前能做的就是把經濟發展好，中國提供的新創基地，台灣也有，政府會繼續行銷，並結合產業、學校，發展經濟。



對於海外就業人口增長，賴清德說，若進一步分析恐有不同狀況，如當台灣企業到國外投資，一定會有管理幹部、員工從台灣過去，這也可當作力量的延伸。（編輯：蘇志宗）1070309