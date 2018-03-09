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年改訴訟戰 新黨捐款助軍公教打官司

發稿時間：2018/03/09 18:16

最新更新：2018/03/09 18:16

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（中央社記者劉冠廷、余曉涵台北9日電）軍公教年金改革預定7月1月同步實施，新黨主席郁慕明今天表示，新黨運用「公義基金」，已捐助經費幫助軍公教打官司，這筆基金的成立就是為了社會公義。

全國公務人員協會理事長李來希今天在臉書粉絲專頁「軍公教網路之聲直播電台」表示，年改未來爭訟行為勢必持續進行，變成一場社會運動，透過結合政黨或個人，用選舉做政治翻盤；他並宣布，新黨已率先站出來捐助經費給全國公務人員協會，協助軍公教打官司。

李來希說，軍公教在這波砍殺中傷害已經非常大，他不忍讓退休老人用老本和老命和國家機器對抗，所以全國公務人員協會啟動行政訴訟救濟，一開始就決定不收取任何費用，經費來源除了靠民眾持續的小額捐款外，也請政黨協助，很感謝新黨願意率先拋磚引玉，以實際行動表態支持軍公教的訴訟及抗爭。

郁慕明向中央社記者表示，新黨將2016年選舉所獲得的政黨補助款成立「公義基金」，這筆基金就是盡量幫助台灣社會上的弱勢，或是對抗不公不義的事，基金也運用在包括幫助愛滋病患、脊髓損傷者等。

郁慕明表示，新黨當然要幫助軍公教，因為政府砍了軍公教的退休俸，但退休俸是法律規定屬於軍公教退休的生活保障，是私人財產，不是年金，這簡直太奇怪了，這樣社會怎麼會有是非呢？

郁慕明也說，用「公義基金」幫助社會，新黨是不做宣傳的，也不是為了選票，就腳踏實地的取之於社會，用之於社會。（編輯：許雅靜）1070309

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