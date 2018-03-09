若獲提名選宜蘭縣長 陳歐珀：全力以赴

（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）民進黨選對會今天開會，建議中執會通過提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長。陳歐珀說，若能順利獲提名，責任重大，他會全力以赴。



今年底宜蘭縣長選舉，藍營在1月底提名羅東鎮長林姿妙參選。綠營方面，原本有陳歐珀等3人參與初選，後來其他2人退出。選對會今天建議，請中執會通過提名陳歐珀代表民進黨參選宜蘭縣長。



陳歐珀下午受訪時說，若他能順利獲得提名，代表責任重大，他願意敬表受命、全力以赴，與縣民共同捍衛宜蘭價值。



他說，林姿妙長年深耕基層，他過去忙於國會工作，之後會加強凝聚基層共識。



至於代理縣長陳金德方面，陳歐珀說，他與陳金德不論是競爭還是合作關係，共同的使命就是把宜蘭經營好，面對未來選戰，相信兩人也可好好合作。



陳歐珀認為，民進黨在宜蘭沒有分裂本錢，也不會分裂，過去到現在民進黨宜蘭初選也是很和諧，未見批評與抹黑。在這樣氣氛下，若他能獲得提名，會更謙卑凝聚民意，贏得勝選。



對於民進黨宜蘭縣長選舉提名，陳金德幕僚表示，一切予以尊重。



林姿妙則說，不論民進黨最後由誰參選，只要對民眾是好的，她都尊重；她還是會按照既定步驟，為宜蘭人拚出好生活。



林姿妙認為，宜蘭縣近年來的交通、失業率高、農地價值混亂等問題都亟待解決，她要貼近基層傾聽民意，提出對策和解決方法。（編輯：黃瑞弘）1070309