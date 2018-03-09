/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 趙敏基黃偉哲樂沐秀智
>rss

藍營新北市議員選舉 公告兩階段登記

發稿時間：2018/03/09 19:42

最新更新：2018/03/09 21:57

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中國國民黨新北市黨部主委李乾龍（圖）9日公告市議員選舉提名辦法，將分兩階段領表登記，第一階段13日起開放領表，5月14日完成提名。（市黨部提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年3月9日中國國民黨新北市黨部主委李乾龍（圖）9日公告市議員選舉提名辦法，將分兩階段領表登記，第一階段13日起開放領表，5月14日完成提名。（市黨部提供）中央社記者黃旭昇新北傳真　107年3月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）中國國民黨新北市黨部今天公告市議員選舉提名辦法，主委李乾龍表示，將務實預計提名37人；分兩階段領表登記，第一階段13日起開放領表，5月14日完成提名。

新北市議員選舉共分12個選區，列為第一階段13日、14日領表，13日到15日登記的為，第一選區（淡水、八里、三芝、石門）、第二選區（新莊、五股、泰山、林口）、第四選區（板橋）、第五選區（中和）、第六選區（永和）、第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）、第八選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來），及第十選區（汐止、金山、萬里）。

第十一選區（平地原住民）、第十二選區（山地原住民）不辦理意見徵詢、領表登記，有意參選的黨員，30日前向新北市黨部提書面申請，經中央常務委員會核准後，始得參選。

李乾龍說，第三選區（三重、蘆洲），第九選區（平溪、瑞芳、雙溪、貢寮），因還在物色適當的人選，列為第二階段26日、27日領表，26日到28日登記。

為鼓勵新人與青年參選，符合條件的登記者，民意調查將有相關的加權。

李乾龍說，原則上除永和選區，現任國民黨市議員都會提名，國民黨可能舉辦初選的選區，包括第三選區（三重、蘆洲）將提名4席、第四選區（板橋）因擬提名5席，現任4席，形成新人搶一席的局面。

第六選區（永和）原本應選4席，但因選民人數減少，下屆縮減為當選席次3席，國民黨擬提名2席，現任市議員陳鴻源、連斐璠將與新人一起參加初選。

第十選區（金山、萬里、汐止）及第三選區（蘆洲、三重）也將有新人爭取為民服務機會。（編輯：黃于）1070309

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP