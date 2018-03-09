/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 趙敏基黃偉哲樂沐秀智
>rss

藍新北市長初選 全民調委託中央承辦

發稿時間：2018/03/09 21:47

最新更新：2018/03/09 21:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃旭昇新北9日電）中國國民黨新北市長黨內初選今天由3方參選人與代表協商後決議，委託中央黨部承辦民意調查。民調公司與家數另協商，但政見發表會是否只有錄影，或參選人將同台發表仍待協商。

國民黨新北市黨部今天下午由爭取市長選舉提名的參選人周錫瑋、前新北市議員金介壽，侯友宜辦公室主任謝政達參與協調。

會議由市黨部主委李乾龍主持，副主委蔡博文、市議會黨團書記長黃永昌、國民黨中央選舉動員部主任黃碧雲、中央民意調查小組召集人黃國敏也參與協調。

協調主要內容包括政見發表會舉辦方式，民意調查公司、委託家數與舉辦時間。金介壽認為，他起步晚，登記後應有充分時間闡述理念，盼初選活動一個月後辦民調。

不過，市黨部主委李乾龍會後受訪表示，市黨部依中央的初選辦法公告並呈報，25日以前舉辦完民意調查敲定提名人，時間不會改變。

金介壽受訪說，既然不舉辦黨員投票，他希望在民調中納入30%黨員意見徵詢，70%為一般民眾，在技術上可以提供黨員電話資料給中央黨部、民調公司即可。

李乾龍受訪說，「這是不可能的」，採取全民調就不會區分是否黨員。受委託的謝政達也堅持，採全民調才能夠選出大選中能勝選的參選人，堅持依黨部已公告的內容採取全民調。

中央黨部會中提出7家民調公司提供參考，三組參選人共識並同意由中央黨部辦民調，將於12日的第二次協調會中，決定委託的民調公司家數、民調時間。

至於政見會舉辦方式，周錫瑋和金介壽要求舉辦10場戶外政策說明會、3場電視政見會。謝政達也主張比照桃園模式，辦理3場電視政見發表會，但並未答應是否與周、金同台。

市黨部主委李乾龍傾向由各參選人自己錄影後，委託14家地方有線電視系統台播出，是否辦戶外政見說明會，下次協商。

周錫瑋會後受訪表示，建議黨中央修正中常會通過的「107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」、「中國國民黨員餐參加公職人員選舉提名辦法」，因為上述兩辦法與中常會通過的採取全民調是相互抵觸的。

他說，原提名辦法提到，若初選協調不成要辦黨員投票、意見徵詢與幹部評鑑、民意調查，若中央黨部堅持全民調，需修正相關提名辦法。（編輯：黃于）1070309

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵

全台鬧元宵

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

一週重要新聞影像回顧（0225-0303）

春節走春

春節走春

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台鬧元宵
全台鬧元宵
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP