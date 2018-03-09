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尋找外交新思維 吳釗燮將與年輕外交官便當會

發稿時間：2018/03/09 21:50

最新更新：2018/03/09 21:50

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（中央社記者侯姿瑩台北9日電）外交部長吳釗燮2月底上任後，提出百日內優先推動的工作項目，包括走入校園與年輕學子對話，以及每月舉辦與年輕外交官的便當會，鼓勵腦力激盪、發揮創意，盼共同尋找外交新思維。

外交部晚間發布新聞稿表示，吳釗燮2月26日上任後，除持續推動「踏實外交」的工作計畫外，日前也提出百日之內優先推動的工作項目，包括檢討外交部人力配置，強化人員訓練，全速推進「新南向政策」；提升駐外館處招商引資、經貿諮商功能，與國內共同拚經濟。

其他優先推動項目還包括強化內部危機處理及對外回應機制，以因應外交突發狀況；提升部內資訊安全防護，強化資安國際合作；加強運用社群媒體等平台，強化公眾外交及國際發聲能量；重新檢討外交禮品內涵，彰顯台灣元素，推廣台灣特色文化。

外交部表示，吳釗燮也將積極走入校園，與年輕學子對話，分享外交經驗，鼓勵他們加入外交團隊。同時，外交部也將每月舉辦年輕外交同仁與部長的便當會，鼓勵腦力激盪，發揮創意，共同尋找外交新思維。

外交部指出，吳釗燮認為，台灣的外交工作相對於其他國家，面臨更多挑戰，需要持續付出更多努力，具備更多危機意識，發揮更多創意，結合更多力量。也需要培養更多外交新秀，開展台灣外交工作另一個新局，因應國家面臨的嚴峻挑戰。

為確實執行吳釗燮列出的優先工作項目，外交部研設會將管控相關單位的工作進度，定期檢討執行成效。（編輯：林沂鋒）1070309

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