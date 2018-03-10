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縱火犯強制治療 立委：心理異常者可討論

發稿時間：2018/03/10 11:12

最新更新：2018/03/10 11:12

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（中央社記者蘇龍麒台北10日電）法官出身的民進黨立委周春米今天表示，縱火犯如果是精神或心理問題才去犯罪，執行完畢後再給治療處遇，是有討論空間的，但是將縱火犯全面性強制治療，就要慎重考慮。

縱火事件頻傳，朝野立委為了防堵類似事件一再發生，紛紛提出修法，希望將縱火犯納入預防性羈押與強制治療的範圍中。

周春米告訴中央社記者，縱火犯的預防性羈押，目前的法律就可以解決這個問題。她認為，不能因為縱火就一定要預防性羈押，那可能會讓檢察官、法官失去裁量空間。

至於強制治療部分，她說，如果縱火犯被認為是精神或心理上的問題才去犯罪，執行完畢後再給予治療處遇後，才能夠回歸社會，這是有討論空間的，但絕對不能只是因為一個單純的縱火事實，就要全面性強制治療，這要慎重考慮。

法官出身的民進黨立委吳秉叡說，羈押在目前的法律是為了防止證據湮滅、逃亡、串證，這才是法定的羈押要素。

他說，「預防性羈押」是不具備湮滅證據的理由，但有重複犯罪的可能性。他表示，對縱火犯做預防性羈押，要足以認定他會一再縱火，當然可以預防性羈押，但如果是對個人有私人恩怨、對特定人犯罪，是否足以認定會再去縱火，這應該針對不同狀況做不同的處理。

吳秉叡說，的確過去有些人看到火會興奮，可能是心理有異常，需要犯罪心理學的治療，但並不是所有縱火犯都是這樣，如果是因為仇恨某人犯罪，有沒有需要心理治療？他說，還是要根據犯罪態樣來審慎研究。

法官出身的民進黨立委劉櫂豪說，縱火犯要強制治療，也要看縱火犯有多少，政府的強制治療人力能否負荷。

具有律師資格的國民黨立委吳志揚說，依照目前法令，如果有需要，縱火犯本來就可以移送治療，不需要再特別規定。至於預防性羈押，吳志揚認為，不能什麼事情都要預防性羈押，這樣把預防性羈押過度擴張，重點是要預防犯罪，而不是把人關起來。

劉櫂豪說，台灣要加強「犯罪研究」這一塊，如果遇到社會新聞，只想到加重其刑，雖然是方法之一，但只有這個方法，可能效果不一定是最好的。他說，透過犯罪研究，了解為什麼會形成這樣的行為，才能對症下藥。

周春米說，不論是強制治療、預防性羈押，討論的都是犯罪後的末端問題，還是希望能夠在前端預防，建立起社會安全網，不要到末端才嫌法院判得不夠重。

吳秉叡說，如何預防犯罪有很多理論，但沒有一個成功，因為沒有一個社會是零犯罪的，犯罪不可能百分之百根絕，只能盡力去補救。（編輯：郭萍英）1070310

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