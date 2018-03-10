金融研訓院長憶往 一場選戰導入眾籌概念

（中央社記者蔡怡杼台北10日電）台灣金融研訓院長黃崇哲回憶，西元1994年台灣省長選舉時，候選人陳定南團隊結合群眾募資及類債券概念發行「陳定南競選省長紀念券」，可說是台灣選舉史上一項創舉。



今年11月24日九合一地方公職人員選舉投開票，每逢選舉，除參選人要繳交保證金，相關宣傳、行政支出等費用更是不小負擔，有政黨舉辦募款晚會，民主進步黨也曾在總統選舉時發起「三隻小豬」小額捐款活動，既帶起選民熱情，又募得競選經費，成為當時選舉亮點之一。



不過，提及令人感到耳目一新的募款活動，要屬台灣選舉史上唯一一次的台灣省長選舉，當時由陳定南代表民進黨參選，為解決經費問題，陳定南團隊想出相當具創意的方式，發行「陳定南競選省長紀念券」，宣傳兼募款，可謂台灣選舉史上的一項創舉。



當時為陳定南競選團隊成員之一的黃崇哲回憶，當時為籌措經費，團隊相當創新地引入群眾募資概念發行紀念券，又分為兩種，一種是不兌換贊助，另一種是「可兌換」紀念券。



黃崇哲表示，根據規定，當候選人得票超過一定門檻時，每張選票就可獲一定額度補助，而可兌換的紀念券就是以補助款為基礎對外發行的類債券。選舉結束後，民眾可持券到民進黨各縣市黨部或服務處換回現款。



他說，當時可兌換的紀念券發行約新台幣1億元，而民眾選後持券兌回的金額約6500萬元。發行紀念券可凝聚支持者熱度，還可推估得票結果，相當具創意。



依現行公職人員選舉罷免法規定，當選人如果是一人的選舉，得票數達選舉區當選票數1/3以上者，應補貼競選費用，每票補貼30元。



1994年台灣省長選舉共5人參選，陳定南雖落選，但獲325萬4887票，得票率38.72%；當選人宋楚瑜獲472萬6012票，得票率56.22%。（編輯：李明宗）1070310