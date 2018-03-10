學者：台海主戰場在華府 應加強對美工作

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正10日說，台海的主戰場在華府，不在台海。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北10日電）淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正今天說，台海的主戰場在華府，不在台海，台灣必須置重兵在對美工作，「失華府則不戰而危」，並認為台灣只關注國內，忽略世界局勢變化。



中華民國國際關係學會上午在淡江校友會館舉行「大陸兩會之後的美中台關係」座談會，邀請台北論壇基金會董事長蘇起、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、政治大學外交系教授朱新民和淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正與談。



黃介正說，台海的主戰場在華府，而不在台海，「穩華府則台海可保，失華府則不戰而危」，失掉華府，兩岸不必開戰，台灣就會危險，這句話適用時間就是兩岸協商中斷的時候。



黃介正認為，台灣要以最有利的一步，置重兵在對美工作，如果對美國的形勢變化不瞭解，很可能會失去對美國的判斷，不能只靠電報對美國想像，而沒辦法面對面溝通。



黃介正說，過去大陸領導人江澤民說，兩岸問題一直拖延下去，早解決比晚解決好，之後的領導人有講到這個概念的是習近平。中共19大報告中將兩岸關係與中華民族偉大復興做連結。所謂法理的統一跟法理的獨立，在90年代慢慢醞釀、擴散，但力道慢慢降低，走向實質獨立對抗實質統一。



黃介正說，台灣面臨的挑戰很大，而台灣過於關注內部勢力的消長分合、各黨內部派系提名，忽略了面對世界大局變化的適應力，不應鎖在自己的防空識別區裡。



朱新民則說，2008年以來，大陸談兩岸關係是以發展和平為主軸的兩岸關係；習近平上任後，談的是和平統一，19大還講促進統一，一步一步在改變。



朱新民分析，過去馬政府執政，兩岸關係避開敏感統一的概念，強調深化和平交流與互動，隨著台灣內部政治改變，大陸不再強調和平發展，而是明明白白已經走到和平統一，現在是促統的過程。



他說，兩岸現在沒有對話機制，也不再採取對等，大陸全面主導掌控，將對台灣未來發展、人民利益造成很大損失。（編輯：楊玫寧）1070310