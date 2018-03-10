習近平被指要稱帝 李登輝：台灣要維持民主

高齡96歲的前總統李登輝（中）10日在台北雙連教會，出席台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會，進場時神情輕鬆愉快，並向與會者致意。中央社記者施宗暉攝 107年3月10日

（中央社記者范正祥台北10日電）前總統李登輝今天被媒體問及「習近平要做皇帝」時說，這是中國大變化，對台灣而言，一定是反對到底。台灣是民主社會，皇帝制度是過去的事，台灣應特別關心要維持台灣民主化。



中共推動修憲取消國家主席連任限制後，引起不小爭議。中國國家主席習近平7日首度公開表態，「完全贊同憲法修正案草案」。修憲草案在形成過程中「充分發揚了民主」，「體現了黨和人民的共同意志」。



李登輝下午受邀出席台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會前接受媒體訪問表示，習近平絕對的權力抓在手中，不知要做什麼，在這種情況下，推動台灣加入聯合國很重要。加入聯合國會員資格是「國家」，但無法以「中華民國」進入聯合國。



被問到是否擔心中國掏空台灣人才和經濟，台灣應如何因應挑戰？李登輝表示，政府態度應更清楚一點，他當總統時都不怕，「應該要處理就要處理」，台灣的領導者要有勇氣。目前仍有些反對台灣自由化的人還在台灣內部唱反調，政府應拿出堅強態度，否則無法維持台灣的自由化和民主化。



此外，媒體問及，曾任台北市長的李登輝力挺台北市長柯文哲，似乎讓民主進步黨有些尷尬？李登輝表示，沒關係，讓民進黨尷尬才好，「卡認真咧，都沒認真啊！對不對？」應該支持的事就支持，「（柯文哲）市長做得不錯嘛」。（編輯：李明宗）1070310