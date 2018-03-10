/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 阿里山森林鐵路HBL金正恩趙敏基
>rss

習近平被指要稱帝 李登輝：台灣要維持民主

發稿時間：2018/03/10 15:37

最新更新：2018/03/10 17:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
高齡96歲的前總統李登輝（中）10日在台北雙連教會，出席台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會，進場時神情輕鬆愉快，並向與會者致意。中央社記者施宗暉攝　107年3月10日高齡96歲的前總統李登輝（中）10日在台北雙連教會，出席台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會，進場時神情輕鬆愉快，並向與會者致意。中央社記者施宗暉攝　107年3月10日

（中央社記者范正祥台北10日電）前總統李登輝今天被媒體問及「習近平要做皇帝」時說，這是中國大變化，對台灣而言，一定是反對到底。台灣是民主社會，皇帝制度是過去的事，台灣應特別關心要維持台灣民主化。

中共推動修憲取消國家主席連任限制後，引起不小爭議。中國國家主席習近平7日首度公開表態，「完全贊同憲法修正案草案」。修憲草案在形成過程中「充分發揚了民主」，「體現了黨和人民的共同意志」。

李登輝下午受邀出席台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會前接受媒體訪問表示，習近平絕對的權力抓在手中，不知要做什麼，在這種情況下，推動台灣加入聯合國很重要。加入聯合國會員資格是「國家」，但無法以「中華民國」進入聯合國。

被問到是否擔心中國掏空台灣人才和經濟，台灣應如何因應挑戰？李登輝表示，政府態度應更清楚一點，他當總統時都不怕，「應該要處理就要處理」，台灣的領導者要有勇氣。目前仍有些反對台灣自由化的人還在台灣內部唱反調，政府應拿出堅強態度，否則無法維持台灣的自由化和民主化。

此外，媒體問及，曾任台北市長的李登輝力挺台北市長柯文哲，似乎讓民主進步黨有些尷尬？李登輝表示，沒關係，讓民進黨尷尬才好，「卡認真咧，都沒認真啊！對不對？」應該支持的事就支持，「（柯文哲）市長做得不錯嘛」。（編輯：李明宗）1070310

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP