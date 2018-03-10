落實居住正義 今年增社會住宅一萬戶

（中央社記者蘇龍麒台北10日電）根據內政部長葉俊榮送到立法院的書面報告指出，為落實居住正義，截至民國106年底，政府直接興辦社會住宅超過4.9萬戶，預計今年可增加社會住宅供給一萬戶。



立法院內政委員會12日邀請內政部長葉俊榮進行業務報告並備質詢，根據內政部已經送到立法院的書面報告，葉俊榮指出，為落實居住正義，達成8年20萬戶社會住宅的政策目標，截至106年底止，政府直接興辦部分已累計超過4.9萬戶。



葉俊榮表示，內政部將持續協助各地方政府取得所需土地、融資等，提供多元支持系統，照顧居住需求，融合無障礙、智慧建築等設計，引入青創、青銀共享等實驗方案，讓社會住宅成為高品質住宅。



他指出，內政部積極推動社會住宅包租代管試辦計畫，目前6直轄市政府都已開辦，預計今年約可增加社會住宅供給一萬戶，以期達到「房東放心租、業者用心管、房客安心住」的目標。



報告指出，「國家住宅及都市更新中心設置條例」在2月14日制定公布，國家住宅及都市更新中心7日已成立籌備處，預計年中成立，協助落實社會住宅及都市更新政策，推動社會住宅管理及都市更新2大業務，將建立公私部門整合平臺，與民間企業、非政府組織、非營利團體共同合作。（編輯：郭萍英）1070310