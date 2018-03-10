中國讓利政策 李登輝：台灣的迫切危機[影]

前總統李登輝10日受邀出席「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」時致詞指出，中國用讓利政策掏空台灣人才與經濟競爭力，他認為，「這是我們必須要面對的迫切危機」。中央社記者施宗暉攝 107年3月10日

（中央社記者范正祥台北10日電）前總統李登輝今天指出，中國用「讓利」政策，掏空台灣的人才與經濟競爭力，他說，「這是我們必須要面對的迫切危機」。



李登輝下午受邀出席「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」致詞做了以上表示。



李登輝指出，中國在世界各地用投資收買的方式，封殺台灣國際出路，企圖將台灣問題變成中國的內政問題，阻擋外國與台灣互動。



他說，除了國際封殺手段，對台灣的統戰方式，很明顯地，在這幾年刻意栽培統派人士、黑道團體；利用他們激發統獨對立、破壞社會秩序。同時用「讓利」政策，掏空台灣的人才與經濟競爭力。



李登輝表示，「這是我們必須要面對的迫切危機」；當人民在享受民主自由的當下，若經濟體漸漸地失去自主權、發展性，台灣的民主體制反而會變成中國法統復辟的溫床，這情況實在讓人非常擔心。



李登輝表示，任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為；他在「新時代台灣人」著作中提及：「完成民主改革，蛻變為民主國家的台灣不應該走回民族國家的老路。」



他說，務必要從虛幻的大中國思想跳脫出來，其結果就是，擁有主體性的「台灣認同」這種新典範自然浮現。在這個新的基礎上，反民主的大中國法統思想，在台灣即失去市場。



李登輝強調，不要用先來後到台灣的年代，當作是不是台灣人的判斷標準。新時代台灣人的定義標準很明確，就是愛台灣這塊土地的人、以台灣為優先的人、認同民主台灣價值的人，就是新時代的台灣人，未來要能夠以台灣之名而「存在」，才是唯一重點。



李登輝表示，將「生為台灣人的悲哀」轉換為「生為台灣人的幸福」，是他的人生目標。所以，他要引用「聖經」彼得後書第三章十三節：「我們照祂的應許，盼望新天新地，有義居在其中。」以及十四節：「你們既盼望這些事，就當殷勤，使自己沒有玷汙，無可指摘，安然見主。」



他期勉大家以及政府單位繼續打拚宣傳，使國際社會了解，全體台灣人民有能力、有意願，參加相關的國際團體，台灣不應該淪為中國霸權下的世界孤兒。



致詞最後，李登輝說，現在96歲的他，在人生過程上經過了各式各樣的路程，在政治上，擔任了重要的職位，在學術上也得到了幾個榮譽博士，對自己、對國家已經有所交代。但為了要讓台灣成為一個偉大的國家，在世界舞台奉獻付出，他願意跟大家繼續奮鬥。（編輯：林興盟）1070310



