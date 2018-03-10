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吳秉叡選新北市長造勢 跨派系立委聲援

發稿時間：2018/03/10 17:37

最新更新：2018/03/10 17:37

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（中央社記者蘇龍麒台北10日電）表態參選新北市長的民進黨立委吳秉叡明天將舉辦大型造勢活動，有56名立委聲援、超過35名立委將出席力挺。吳秉叡說，要讓選民知道他是能夠承擔這個責任的人。

吳秉叡明天將在新北市五股工商展覽館舉辦「秉友會新春團拜活動」，席開近400桌，預計有超過4000名支持者會到場。媒體與黨內頻頻點名可能參選新北市長的前行政院長蘇貞昌也將出席這場活動，對吳秉叡表達支持。

根據吳秉叡辦公室統計，在吳秉叡一一打電話力邀之下，即便活動與立法院副院長蔡其昌女兒滿月酒、多名立委出國等狀況「強碰」，還是有包括謝系的民進黨立委姚文智、新潮流系的民進黨立委段宜康與鍾佳濱及鄭運鵬、正國會系統的民進黨立委高志鵬與吳琪銘，以及英系的民進黨立委蔡易餘等人會到場，連加入民進黨團運作的無黨籍立委趙正宇都會出席，吳秉叡所屬的蘇系立委也都將全部到齊。

此外，包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長何欣純、書記長許智傑等黨團三長，也會出席為吳秉叡站台。無法到場的蔡其昌、民進黨立委陳明文等人，則會以錄影的方式表達支持。吳秉叡辦公室統計，有超過56名立委力挺吳秉叡參選新北市長。

吳秉叡告訴中央社記者，邀請立委好友站台是要讓選民知道，民進黨團絕大多數的立委都認同他參選新北市長，肯定他的能力與做人的熱忱，也希望讓選民與黨中央幹部知道，他是能夠承擔這個責任的人。

對於外界一再傳言民進黨中央將徵召前行政院長蘇貞昌或游錫堃參選新北市長，吳秉叡說，現在還有一段時間，他會全力衝刺、全力以赴，如果民進黨徵召新北市長，是一個天大地大的重大事件，應該讓相關的人都能夠有機會好好地聽到理由與說服，也要讓新北市的選民能夠接受。（編輯：郭萍英）1070310

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