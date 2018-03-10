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許忠信選台南市長機率高 黃偉哲尊重

發稿時間：2018/03/10 19:51

最新更新：2018/03/10 19:51

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（中央社記者張榮祥台南10日電）外傳前總統陳水扁點名前立委許忠信將參選台南市長，許忠信今天也說，以無黨籍參選機率非常高；民進黨初選勝出的立委黃偉哲表示尊重，但不希望最後演變成泛綠廝殺，泛藍得利。

目前在成功大學法律系任教的許忠信說，2年前開始走訪基層，聽取地方意見，畢竟選台南市長是件大工程。至於是否有獲得陳水扁的支持？許忠信說，曾和陳水扁、呂秀蓮聊過自己的想法，兩人都表示尊重。

許忠信自認參選台南市長是義不容辭，且以無黨籍參選機率非常高；他若出來選，將是市長的不二人選，他對選情也越來越有信心。

許忠信評估認為，台南支持綠營約3成，國民黨2成，其餘5成不太看政黨，無黨空間比較大；現在仍持續拜訪基層，若評估選情有利，預定在國民黨推派人選後，正式宣布參選。

黃偉哲對許忠信有意參選則表示尊重。他表示，和許忠信的理想、理念相同，視許忠信為友軍；但不論是誰參選，不希望最後演變成泛綠廝殺，泛藍得利。

53歲的許忠信是台南市安南區人，有英國劍橋大學國際經貿法學博士學位，前台灣團結聯盟不分區立法委員，現任凱達格蘭學校副校長。

依成功大學法律系網頁介紹，許忠信開授課程包括海商法、公司法、信託法、智慧財產權法律與實務專題研究、國際金融法專題研究、國際經濟法專題研究、網路科技與電子商務法律專題研究、美國法學名著選讀。(編輯:孫承武)1070310

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