311七週年 日台交流協會感謝台灣

日本三一一大地震7週年，日本台灣交流協會11日在台北舉辦追悼感恩會，協會台北事務所代表沼田幹夫（前左起）、台日關係協會會長邱義仁、外交部長吳釗燮等人會中默哀致意。中央社記者鄭傑文攝 107年3月11日

（中央社記者顧荃台北11日電）日本311大地震今天屆滿7週年，日本台灣交流協會舉行追悼感恩會，為受災者默哀一分鐘，並對台灣在311時伸出援手，再次表達謝意。



2011年3月11日，日本時間下午2時46分，日本東北方海域發生規模9.0大地震，引發海嘯侵襲東北地方及關東地方海岸，造成1萬5000人以上死亡、2500多人失蹤。



日本台灣交流協會下午舉行311東日本大震災七週年追悼感恩會，由交流協會代表沼田幹夫主持，台灣日本關係協會會長邱義仁、外交部長吳釗燮等人出席。



感恩會中，在下午1時46分（日本時間下午2時46分），全體起立默哀一分鐘；並由來賓一一獻花致意，場面莊嚴肅穆。



沼田幹夫致詞時表示，在日本，特別重視親人逝世一週年、三週年、七週年與13週年的忌日，今天和重要的友人，也就是台灣的各位，共同向地震罹難者表達追悼。



沼田幹夫表示，七年前，時任總統馬英九以溫暖人心的語言呼籲捐款，短時間內台灣捐款超過200億日圓（約新台幣55.42億元），帶給日本無比的勇氣，再次體認日台之間特別的情誼，這是日台關係上的轉捩點，藉此再次表示誠摯的謝意。



沼田幹夫說，日本的災區持續穩健復興，包括受到地震、海嘯與核災影響的福島縣，地震前的農地已有超過84%恢復耕作，這些農產品已在日本全國各地銷售，謝謝台灣的朋友。



邱義仁致詞時表示，311至今七年了，對台灣來講也許只是一眨眼，但對於在地的人民，應該是非常艱辛的過程。去年台灣有些年輕人，到福島地區去拍紀錄片，從影片中可以看到，福島人民如此辛苦，但又抱持著強大的意志力在奮鬥、生活，這給台灣很大的啟示，相信也可以給受花蓮地震之苦的人民，帶來一些激勵。



邱義仁說，地震這麼大的災害，可以看到人無窮的潛力，是整個人類往前走最大的動力，他再度向福島人民致意，也謝謝日本在這段時間對台灣的幫忙。



會後吳釗燮與沼田幹夫進行閉門會談約10分鐘，媒體詢問吳釗燮是否談及近日將舉行的台日漁業委員會或漁權爭議問題，吳釗燮僅回應「今天的場合不適合訪問」，隨即離去。（編輯：林沂鋒）1070311





日本三一一大地震7週年，日本台灣交流協會11日下午在台北舉辦追悼感恩會，在台日本僑民齊聚一堂，獻花追悼。中央社記者鄭傑文攝 107年3月11日