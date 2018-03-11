/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： HBL阿里山森林鐵路習近平吳音寧
>rss

受限偵查不公開 立院獵雷艦報告難釐事實

發稿時間：2018/03/11 16:19

最新更新：2018/03/11 16:19

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王承中台北11日電）立法院外交及國防委員會獵雷艦調閱專案小組調閱報告書指出，因行政機關以偵查不公開為由，未能提供要求的文件，致調閱小組難以釐清事實，無法實質論述。

立法院外交及國防委員會日前成立「獵雷艦調閱專案小組」，小組調閱文件期限在去年12月29日到期後，根據立法院職權行使法第51條規定，於文件調閱處理終結後20日內，分向院會或委員會提出調閱報告書及處理意見，作為處理該特定議案的依據。

「獵雷艦調閱專案小組調閱報告書」在近日出爐，共107頁。報告指出，小組曾向相關行政機關要求提供獵雷艦案相關廠商清單，以及慶富公司的國外匯款資料等文件。

但報告指出，有關文件調閱，因行政機關以「偵查不公開」及相關文件已交由司法單位為由，未能提供小組要求的文件，如慶富公司的國外匯款資料，因當時高雄地方法院檢察署正在偵查中，法務部難以提供。導致立院調閱小組難以釐清事實，無法就本案實質面論述。

報告指出，在民主先進國家，國會調查權是一種輔助國會行使職權的重要工具權。國會調查權的行使，主要是在調閱權、聽證權與強制證言權的運用，目的在獲取所需的資訊，協助國會行使憲法職權。

報告指出，立法院完整的國會調查權須有法律作為規範，立法院各黨團及立委已經提出有關行使國會調查權規範的「立法院職權行使法部分條文修正草案」，但尚未完成立法，有待未來持續推動。

民進黨籍立委劉世芳在報告中指出，多次的專案小組意見都提到，只要檢調同意，國防部可以影印相關資訊給立法院調閱。但本次調閱幾乎都無法完成重要文件或關鍵文件的調閱，立法院職權行使被嚴重剝奪權利。（編輯：李淑華）1070311

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP