受限偵查不公開 立院獵雷艦報告難釐事實

（中央社記者王承中台北11日電）立法院外交及國防委員會獵雷艦調閱專案小組調閱報告書指出，因行政機關以偵查不公開為由，未能提供要求的文件，致調閱小組難以釐清事實，無法實質論述。



立法院外交及國防委員會日前成立「獵雷艦調閱專案小組」，小組調閱文件期限在去年12月29日到期後，根據立法院職權行使法第51條規定，於文件調閱處理終結後20日內，分向院會或委員會提出調閱報告書及處理意見，作為處理該特定議案的依據。



「獵雷艦調閱專案小組調閱報告書」在近日出爐，共107頁。報告指出，小組曾向相關行政機關要求提供獵雷艦案相關廠商清單，以及慶富公司的國外匯款資料等文件。



但報告指出，有關文件調閱，因行政機關以「偵查不公開」及相關文件已交由司法單位為由，未能提供小組要求的文件，如慶富公司的國外匯款資料，因當時高雄地方法院檢察署正在偵查中，法務部難以提供。導致立院調閱小組難以釐清事實，無法就本案實質面論述。



報告指出，在民主先進國家，國會調查權是一種輔助國會行使職權的重要工具權。國會調查權的行使，主要是在調閱權、聽證權與強制證言權的運用，目的在獲取所需的資訊，協助國會行使憲法職權。



報告指出，立法院完整的國會調查權須有法律作為規範，立法院各黨團及立委已經提出有關行使國會調查權規範的「立法院職權行使法部分條文修正草案」，但尚未完成立法，有待未來持續推動。



民進黨籍立委劉世芳在報告中指出，多次的專案小組意見都提到，只要檢調同意，國防部可以影印相關資訊給立法院調閱。但本次調閱幾乎都無法完成重要文件或關鍵文件的調閱，立法院職權行使被嚴重剝奪權利。（編輯：李淑華）1070311