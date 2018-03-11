馬英九4月訪美 總統府：已收到申請案

（中央社記者謝佳珍、葉素萍台北11日電）前總統馬英九4月將訪美赴史丹福大學演講。總統府發言人林鶴明今天表示，總統府已收到申請案，會依照相關規定辦理審核。



林鶴明表示，馬英九申請赴美一事，總統府已收到申請案。總統府會依照依照國家機密保護法，以及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」辦理相關的審核。



林鶴明說，按照現行法律規定，目前總統府涉密管制人員的出境申請，都依「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密人員出境管制作業規定」辦理，府方在接獲相關申請時，會就這項申請的訪問地點、當事人涉守密程度與機密保護的相關風險，例如申請人的安全等等，是否都在可以保障的範圍內，來做整體的評估和准駁。



馬英九將於4月9日至13日訪美赴史丹福大學演講，並已向總統府提出申請。馬英九辦公室今天說，馬英九出國訪問行程皆依規定向總統府提出申請，若有確定，會主動對外說明。



馬英九於民國105年5月卸任後，105年11月首度出訪馬來西亞，二度出訪是106年2月，應美國智庫及學術機構邀請，訪問紐約、波士頓和華盛頓；馬英九第三度出訪是106年11月訪問美國洛杉磯。若這次確定成行，將是馬英九卸任後第四度出訪。（編輯：蘇志宗/李淑華）1070311