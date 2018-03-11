反核食公投 國民黨本週送中選會

（中央社記者謝佳珍台北11日電）中國國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢今天說，本週會將反核食公投連署送中央選舉委員會；反空污公投案還在連署，完成後會盡速送中選會，希望兩項公投與年底選舉合併舉行。



國民黨反核食公投主文為「你是否同意開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」



國民黨反空污公投主文為「為了改善空污品質，你是否贊成火力發電廠逐年降低發電量，減少由火力發電廠所排放的PM2.5？」



國民黨反核食公投案為民國105年底由國民黨副主席郝龍斌所推動，當時已累積10萬份連署書，在中央選舉委員會認同連署書效力後，國民黨預計篩選出1萬8000份連署書，本週送中選會。



至於反空污公投，李明賢告訴中央社記者，區域立委每人連署1500份，空污嚴重的台中市、南投縣與彰化縣立委各負責3000份，目前還在連署。



李明賢說，第一階段公投提案門檻通過後，國民黨會全力衝刺第二階段連署，黨主席吳敦義與黨籍立委會在適當時間號召民眾連署，希望第二階段連署衝破50萬份大關。



根據公投法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。（編輯：蘇志宗）1070311