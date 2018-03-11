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蘇貞昌和30多名立委相挺吳秉叡

發稿時間：2018/03/11 19:54

最新更新：2018/03/11 20:19

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「2018秉友會新春團拜餐會」11日晚間在新北市舉行，前行政院長蘇貞昌（前左）及民進黨立院黨團總召柯建銘（前右）等人現身為同黨立委吳秉叡（前中）爭取新北市長選舉提名站台造勢。中央社記者王鴻國攝　107年3月11日「2018秉友會新春團拜餐會」11日晚間在新北市舉行，前行政院長蘇貞昌（前左）及民進黨立院黨團總召柯建銘（前右）等人現身為同黨立委吳秉叡（前中）爭取新北市長選舉提名站台造勢。中央社記者王鴻國攝　107年3月11日

（中央社記者王鴻國新北11日電）就在國民黨初選活動激烈進行下，爭取民進黨新北市長提名的立委吳秉叡今天舉辦千人秉友會春酒活動，30多名立委到場力挺。

吳秉叡今晚舉辦「秉友會」春酒活動，現場席開400桌，不僅前行政院長蘇貞昌出席力挺，包括民進黨立法院團總召集人柯建銘等多名立委站台，展現民進黨立委相互支持的感情。

柯建銘表示，今天不是黨團甲級動員，但卻有30多名立委來站台，顯示吳秉叡的人氣及能力受到大家肯定。

吳秉叡表示，從國民黨勝選後，市府的行政效率變差了，因此，新北市改革的時間到了，他期盼參選把市府贏回來。蘇貞昌還帶領所有立委和現場上千支持者一起高喊「新北向前衝 就要吳秉叡」，場面熱烈。

吳秉叡表示，他很感謝很多同事都來支持他，以及蘇貞昌全力支持他，19日起推出旗艦計畫等文宣，希望想法及政見讓市民看到，支持度能拉高來獲得黨中央的提名。

吳秉叡表示，國民黨市長提名人預定3月25日出線，因此，他希望民進黨初選提名4月初或中旬定案，他也強調，他很努力經營及組織基層，今晚才會有這麼多朋友相挺。（編輯：張銘坤）1070311

力拚民進黨新北市長選舉提名的吳秉叡11日受訪表示，19日起將推出旗艦計畫等文宣，盼讓市民看見自己的想法及政見，拉高支持度以獲得黨中央提名。中央社記者王鴻國攝　107年3月11日力拚民進黨新北市長選舉提名的吳秉叡11日受訪表示，19日起將推出旗艦計畫等文宣，盼讓市民看見自己的想法及政見，拉高支持度以獲得黨中央提名。中央社記者王鴻國攝　107年3月11日
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