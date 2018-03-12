國民黨推反核食公投 陳時中：尊重

中國國民黨推動反核食公投，衛生福利部長陳時中12日在立法院表示，公投是人民表達意見的權利，會予以尊重，但不樂見將公投拿來政治操作，影響專業的判斷。中央社記者王飛華攝 107年3月12日

（中央社記者劉冠廷台北12日電）中國國民黨推動反核食公投，衛生福利部長陳時中今天表示，公投是人民表達意見的權利，會予以尊重，但不樂見將公投拿來政治操作，影響專業的判斷。



中國國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢11日說， 這週會將反核食公投連署送至中央選舉委員會；反空污公投案還在連署，完成後會盡速送中選會，希望兩項公投與年底選舉合併舉行。



陳時中上午在立法院受訪表示，國民黨推動反核食公投，但政府相關政策沒改變， 沒有開放的時間表；公投是人民表達意見的權利，會予以尊重，不過，不樂見拿來當作政治操作，影響專業的判斷。



此外，陳時中日前宣布，未來公費流感疫苗將全面從現行三價改為四價疫苗，但有媒體報導，疫苗採購上行政院有其他意見，恐會生變，目前進度為何？陳時中說，還在搜集國內外的資料、傳染病防治諮詢會議討論中。



對於公費流感疫苗改採四價的態度，陳時中表示，他個人是傾向正向的態度，不過還是要以專家的意見為主。（編輯：溫貴香）1070312