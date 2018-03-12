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美國務院亞太副助卿訪台 談APEC優先事項

發稿時間：2018/03/12 10:37

最新更新：2018/03/12 10:37

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（中央社記者顧荃台北12日電）美國國務院亞太副助卿暨亞太經濟合作會議（APEC）資深官員馬志修今天應邀訪台，就今年APEC優先事項和其他台美經貿議題交換意見。

外交部上午發布新聞稿表示，美國國務院主管澳洲、紐西蘭及太平洋島國事務的副助卿暨亞太經合會資深官員馬志修（Amb. Matthew J. Matthews）訪台，外交部表示誠摯歡迎。

外交部表示，馬志修自2015年接任現職，此行是上任後第5度來訪，在台期間將拜會政府相關部會及商界人士，就台美經貿關係及亞太區域經濟合作等議題交換意見。

美國在台協會（AIT）也發布新聞稿表示，馬志修預定先赴莫士比港參加亞太經合會資深官員會議，並於會後訪台進行例行諮商。訪台期間將與台灣當局代表會面，就今年亞太經合會的優先事項和其他台美共同關切的經貿議題交換意見。

外交部指出，馬志修為美國國務院資深外交官，曾擔任美軍太平洋司令洛克里爾（Admiral Samuel Locklear）的外交政策顧問，另於1989及1998年兩度派駐AIT，分別擔任科技官及經濟組副組長，熟稔亞太區域事務與經貿議題。相信馬志修此次來訪將有助持續深化台美雙邊關係。（編輯：張均懋）1070312

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