辜嚴倬雲呼籲資產全捐 葉俊榮：放馬後炮

中華民國婦女聯合會前主任委員辜嚴倬雲日前透過影片主張婦聯會所有資產應全歸國庫；內政部長葉俊榮（圖）12日在立法院接受立委質詢時表示，辜嚴倬雲已被撤換才說資產全捐，放馬後炮，這樣不好。中央社記者吳翊寧攝 107年3月12日

（中央社記者謝佳珍台北12日電）中華民國婦女聯合會前主任委員辜嚴倬雲日前透過影片主張婦聯會所有資產應全歸國庫。內政部長葉俊榮今天表示，辜嚴倬雲已被撤換才說資產全捐，放馬後炮，這樣不好。



葉俊榮上午列席立法院內政委員會報告業務，親民黨籍立委陳怡潔與民主進步黨籍立委劉世芳質詢時，關心婦聯會被不當黨產處理委員會認定為中國國民黨附隨組織後，內政部後續處理相關議題。



葉俊榮表示，他就任內政部長後，把處理婦聯會當成最重要的事情，過程中婦聯會門都打不開，現在已經被打開，更看出婦聯會組織非常不公開、不透明，要解決的問題不僅勞軍捐，還有組織轉型問題。



他說，包括財政部、國防部、退除役官兵輔導委員會等相關部會，在過程中，一起合作努力蒐集資料。



葉俊榮表示，外界對他處理婦聯會的評價不重要，他關心如何處理合乎民主、轉型正義精神與民眾利益，外界對他的評價，他不在意。



至於勞軍捐有多少？葉俊榮說，根據不當黨產處理委員會在聽證會所提報告，約新台幣900多億元。（編輯：張均懋）1070312