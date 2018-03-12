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查民權民族等三大基金 黨產會本週公布報告

發稿時間：2018/03/12 17:42

最新更新：2018/03/12 17:42

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（中央社記者游凱翔台北12日電）黨產會發言人施錦芳今天表示，本週將公布民權、民族及國家發展等三大基金會的調查報告；不具名人士透露，由於欣裕台已被黨產會認定國民黨附隨組織，報告走向是可預期的。

根據不當黨產處理委員會官方網站指出，去年1月20日已針對財團法人民族、民權及國家發展等三大基金會召開首次聽證會，了解是否由國民黨實質控制人事、財務。

施錦芳下午接受中央社訪問時表示，兩次的聽證會性質不同，第一次為討論是否為附隨組織，29日的第二次聽證會中，會一併討論財產的認定及移轉。明天例行委員會中，也會對此先做初步討論。

施錦芳表示，這次的爭點為了解三大基金會是否為國民黨的附隨組織，以及財產是否為不當黨產，若調查屬實，將透過行政程序收歸國有；而三大基金會的調查報告，本週將公布上網。

不具名人士透露，由於這三個基金會在新北市長朱立倫不再擔任國民黨主席後迄今，就一直呈現靜止狀態，而三大基金會又是由欣裕台出資成立，加上欣裕台已被黨產會認定為附隨組織，調查報告內容的走向，確實是可以預期的。

施錦芳日前指出，朱立倫任國民黨主席於民國104年由欣裕台出資各新台幣3000萬元成立民族基金會、民權基金會和國家發展基金會。未來認定為國民黨附隨組織後，三大基金會將收歸國有。（編輯：李淑華）1070312

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