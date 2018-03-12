/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 捷運票價吳音寧HBL阿里山森林鐵路
>rss

綠委：組改拿10年前版本 怎麼可能會過

發稿時間：2018/03/12 18:42

最新更新：2018/03/12 18:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳俊華台北12日電）行政院今天召開行政立法協調會報，與民進黨立委討論組織改造。與會立委轉述，組改吵10年都沒通過，這次行政院還拿出跟10年前一樣的版本，「怎麼可能會過？」

行政院長賴清德今天主持行政立法協調會報，與民進黨立委討論組織改造、建築法修法等議題。與會立委會後轉述，因討論組改議題相當熱烈，就已經進行一個半小時，會議最後因賴清德急著離開，建築法修法就沒有時間討論。

與會立委說，會中有立委認為組改「沒有邏輯性」，爭議最大的就是環境資源部，既有環境保護又掌握資源，像經濟部水利署、內政部營建署下水道工程等都納入環資部，如果環資部是以環境保護為主軸的話，未來事關經濟產業發展，都在同一部會「可能左手打右手，互相扞格」。

與會立委表示，在場的立委大部分都認為，像主管水資源的水利署、林業管理的農委會林務局等，可能與經濟相關的，應該留在原來的部會；也有人建議環保署應單獨升格，跟生產有關的就回歸原本的部會。但因會議最後沒有結論，環保署長李應元說會再拜會立委多溝通。

這位立委也說，「組織改造吵10年都沒過，這次又拿跟10年前一樣的版本出來，怎麼可能會過？」賴清德最後沒有裁示要不要調整，但只說「如果下次開會，按照今天立委們的意見，部會也需要花一點時間調整」。

行政院組織法修正案於民國99年立法院三讀通過，明訂行政院轄下37個部會將整併為29個，並自101年啟動組織改造，目前還有6個部會未完成組改，包括大陸委員會、內政部、交通部改制為交通及建設部、經濟部改制經濟及能源部、環保署升格為環境資源部、農委會升格為農業部等。（編輯：蘇志宗）1070312

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP