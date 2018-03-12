/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 捷運票價吳音寧HBL阿里山森林鐵路
>rss

反貪污首次國家報告 賴揆：8月提執行情形

發稿時間：2018/03/12 18:45

最新更新：2018/03/12 19:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
行政院長賴清德12日表示，為了讓國內反貪腐政策與國際接軌，近期將提出首次國家報告，預計於8月向國內外說明執行情形。（中央社檔案照片）行政院長賴清德12日表示，為了讓國內反貪腐政策與國際接軌，近期將提出首次國家報告，預計於8月向國內外說明執行情形。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院長賴清德今天表示，為了讓國內反貪腐政策與國際接軌，台灣自105年將「聯合國反貪腐公約」國內法化，近期將提出首次國家報告，預計於8月向國內外說明執行情形。

賴清德今天召開中央廉政委員會委員會議，就「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」進行討論。

賴清德下午在臉書發文表示，為了讓國內反貪腐政策與國際接軌，台灣自105年將「聯合國反貪腐公約」國內法化後，僅用了1年多的時間，就準備在今年8月，向國內外說明執行情形，這是各部會同心協力進行全面盤點、具體檢討反貪腐工作的成果，也是台灣推動反貪腐工作的重要里程碑。

賴清德表示，新政府上任後已有許多廉能政治的積極作為，在法制方面，去年修正施行洗錢防制法，強健洗錢防制體質；也修正了公司法、提出財團法人法及國際刑事司法互助法草案送立法院審議，將有助建立透明化的公司治理、讓財團法人的運作與法制環境更合理化，並強化國際司法互助。

賴清德說，政府也在水利、食安等面向，建立廉政跨域治理平台，確保公務員勇於任事、廠商專心施工，進而提升公共建設執行效能，確保食安管理公正執行，落實維護國人健康。

他表示，反貪腐公約國家報告將接受各界檢視及監督，各機關要持續積極推動及落實各項廉政作為，期望在今年8月的國際審查，向國際社會展現台灣致力反貪腐工作的努力及決心。

與會人士表示，「中華民國聯合國反貪腐公約首次國家報告」預計於3月下旬公布中文和英文版，交由國際專家和NGO（非政府組織）審查，預計8月時邀請國際專家來台提出審查結論與意見。（編輯：李淑華）1070312

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 反貪污賴清德
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP