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陳歐珀可能獲提名選宜縣長 地方有異見

發稿時間：2018/03/12 22:30

最新更新：2018/03/12 22:30

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（中央社記者沈如峰、葉素萍宜蘭縣12日電）立委陳歐珀可能獲民進黨提名參選宜蘭縣長，但宜蘭部分民代今天建議暫緩1個月提名，觀察民意後，再由黨中央擇優提名。陳歐珀則說，他會勤跑基層，並做好整合工作。

民進黨中央指出，選對會將依規定提報陳歐珀，送中執會討論。

民進黨選對會9日開會，建議中執會通過提名陳歐珀參選今年底宜蘭縣長選舉，但民進黨籍宜蘭縣議長陳文昌在今天下午和多名黨籍民代到中央黨部拜會秘書長洪耀福，表達不同意見。地方上也出現一張建議書，建議黨中央暫緩提名，給1個月的時間觀察民意動向，之後再由中央擇優提名。

對於此事， 陳文昌只坦言確實曾到中央黨部拜會洪耀福，至於其他細節則不願多說。

縣議員邱嘉進對中央社記者說，陳歐珀目前民調暫居落後，民進黨未來必須加強整合，才有可能勝選。

陳歐珀對此表示，一切遵照黨的初選規定及既定選務期程，他會更努力勤跑基層，也會用最大的誠意，積極拜訪黨內各界人士，做好整合工作。

陳金德自去年11月回鄉代理縣長之後，外界傳出他可能獲民進黨徵召參選宜蘭縣長，就在民進黨預計在14日中執會完成宜蘭縣長提名的敏感時間，陳金德從明天起將與友人出國數日，引起不少揣測。

對於地方上的聲音，陳金德只簡單回應，「沒有看法」；至於明天起要出國行程，是早就與好友約定好，與選舉無關。（編輯：黃瑞弘）1070312

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