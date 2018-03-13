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婦聯會求生機 雷倩：置之死地而後生

發稿時間：2018/03/13 11:42

最新更新：2018/03/13 11:42

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（中央社記者謝佳珍台北13日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今天表示，為求取最大生機，婦聯會組織文化轉為具戰鬥力的團隊至上；大家以置之死地而後生的精神，窮盡一切可能為公益的婦聯會爭取生存機會。

雷倩在臉書發文表示，內政部長葉俊榮昨天在立法院備詢，對婦聯會過去的運作不符人民團體法，說了很多重話。

雷倩說，由去年2月到10月，前婦聯會主委辜嚴倬雲親自主持的婦聯會常委會記錄可知，今天的困境早在常委們的考慮之中，也是當時欲藉行政和解積極轉型的原因。

回顧去年發展，雷倩表示，身分為「政治團體」的婦聯會頭上有4把刀，人團法、政黨法要求婦聯會必須改變運作方式、進行組織轉型；黨產條例、促轉條例追究過去與國民黨的關係，以及財產是否為不當黨產。

雷倩說，在這些限制條件下，當時的婦聯會常委會以組織能夠繼續運作為重，決定藉行政和解將婦聯會轉型為公益組織。經過數月的協商及內部溝通，婦聯會各個單位及相關組織未來運作的需求，陸續納入行政契約，婦聯會的會務財務人員，也已開始準備進行調整。

她表示，去年10月底，辜嚴倬雲忽然出國就醫，聯絡困難，情況急轉直下。今年1月外部勢力大肆介入；今年1月31日她們罔顧局勢的險峻，以不得割地賠（捐）款抗爭到底為訴求，誤導會員封殺行政契約後；最近又180度大轉彎，主張婦聯會資產全捐國庫組織解散。原因何在，令人費解。

雷倩指出，為了求取婦聯會最大生機，現任常委會在過去這段日子積極應變，目前相關各個基金會已進行改選，律師團組建完成合作無間，會務決策模式大幅開放，組織文化也轉為具戰鬥力的團隊至上。

她說，民主進步黨立委昨天在立法院高度關注婦聯會，會內同仁與律師團進行數小時的討論。大家以置之死地而後生的精神，窮盡一切可能為「公益的」婦聯會爭取生存機會。

內政部長葉俊榮昨天在立法院受訪表示，婦聯會會員組成有問題，相當封閉，不符合民主原則，內政部會要求婦聯會組織民主改革、修改章程，以後就不會被一些人壟斷。（編輯：林興盟）1070313

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