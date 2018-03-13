/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

空污管制需會同經部 藍批霸王條款綠反駁

發稿時間：2018/03/13 12:18

最新更新：2018/03/13 13:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
空氣污染防制法修正草案列本會期優先法案，國民黨立法院黨團書記長李彥秀（右2）、首席副書記長曾銘宗（左2）、立委王育敏（左）、蔣萬安（右）13日召開記者會，提出「反對經濟部霸權燃燒天然氣無上限」、「國營排放逐年減量」、「空污基金專款專用」3訴求，要求政府搶救空汙別打假球。中央社記者吳家昇攝　107年3月13日空氣污染防制法修正草案列本會期優先法案，國民黨立法院黨團書記長李彥秀（右2）、首席副書記長曾銘宗（左2）、立委王育敏（左）、蔣萬安（右）13日召開記者會，提出「反對經濟部霸權燃燒天然氣無上限」、「國營排放逐年減量」、「空污基金專款專用」3訴求，要求政府搶救空汙別打假球。中央社記者吳家昇攝　107年3月13日

（中央社記者王承中、陳俊華台北13日電）立法院15日將排審空污法修正草案，國民黨團今天批評空污總量管制需「會同經濟部」是霸王條款。民進黨團表示，穩定供電對民生、產業很重要才會有「會同經濟部」條款。

立法院社會福利及衛生環境委員會15日將排審「空氣污染防制法（空污法）」修正草案。中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、立委王育敏上午在立法院召開「嚴審空污法，全民抗紅害」記者會，呼籲民進黨廣納各界聲音，為國人健康修出好法，別再蠻橫強渡關山。

王育敏表示，行政院提出的空污法修法版本根本是在打假球，空污法修法是要降低空污排放，但是行政院的版本卻打開天然氣的天花板，讓排放無上限，這是在解決空污嗎？也未提出任何限制國營事業排放量的措施。

王育敏說，政院版草案中明定環保署制定空污總量管制時，需「會同經濟部」，形同給經濟部享有否決權的「霸王條款」，環保署根本被削權、架空。

李彥秀表示，針對空污法修法，國民黨團提出「反對經濟部霸權燃燒天然氣無上限」、「國營排放逐年減量」、「空污基金專款專用」三大訴求。國民黨將努力統整出符合社會期待的黨團版本。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，穩定供電對民生、產業來講都很重要，在這個前提下，才會有「會同經濟部」的條款；若國民黨團不要火力發電、不要天然氣發電，現在又說要反核，「請問台灣要用什麼發電？」不能一邊批評，又拿不出對策。

何欣純說，政府積極推動能源轉型，但現階段還不夠穩定，要有策略性布局，願意降低火力發電，階段性只能用天然氣，未來綠能若可以補齊電力缺口，下階段就能降低火力、天然氣發電，要循序漸進，目標2025年達到非核家園。（編輯：溫貴香）1070313

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP