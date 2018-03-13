國民黨新北市長初選 4/6民調出爐

（中央社記者謝佳珍台北13日電）中國國民黨新北市黨部主任委員李乾龍今天表示，經過協調，原本3月25日截止的新北市長初選，因民調公司檔期問題，延到4月6日做完民調所有工作，已達成共識。



前台北縣長周錫瑋說，大家有共識，選舉結果出爐後，只會有一個人代表國民黨參選，其他人絕對不會脫黨參選。



國民黨新北市長黨內初選昨天進行第2次協調會，最後共識是將初選完成時程由3月25日延後到4月8日、是否舉辦全國電視政見說明會、6場地方集會式政見說明會等爭議，交由黨中央協調決定。



國民黨組織發展委員會擬妥解決方案，上午邀前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽、前新北市副市長侯友宜協調。周錫瑋與金介壽親自出席，侯友宜由選舉辦公室主任謝政達代表參加；會議由國民黨副主席兼秘書長曾永權主持。



經過2.5小時討論，李乾龍會後受訪表示，感謝3位參選人相忍為黨，原本3月25日截止的初選，因民調公司檔期問題，延到4月6日做完民調所有工作。



周錫瑋說，會中也達成共識，舉辦4場地方集會式政見說明會；黨中央也開放若有全國性電視台願舉辦政見說明會，參選人可以一起合作；地方則採用錄影播放方式。



周錫瑋表示，會議中大家有兩個想法：今天一定要達成共識，且大家遵守進行；第二點共識是選舉結果出來後，只會有一個人代表國民黨參選，其他人絕對不會脫黨參選。（編輯：林興盟）1070313