/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

台人在歐涉詐騙 外交部籲勿海外從事不法

發稿時間：2018/03/13 13:03

最新更新：2018/03/13 14:37

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
外交部歐洲司司長高安13日表示，近來台灣人在歐洲涉詐騙被捕，案件已進入司法調查程序，她再度呼籲，民眾赴海外不要從事非法或與簽證目的不符的活動。中央社記者侯姿瑩攝 107年3月13日外交部歐洲司司長高安13日表示，近來台灣人在歐洲涉詐騙被捕，案件已進入司法調查程序，她再度呼籲，民眾赴海外不要從事非法或與簽證目的不符的活動。中央社記者侯姿瑩攝 107年3月13日

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）近來有多起台灣人在歐洲涉詐騙被捕，案件已進入司法調查程序。外交部今天呼籲，民眾赴海外務必遵守當地法律，不要從事非法或與簽證目的不符的活動。

外交部日前證實，有36名台灣人在斯洛維尼亞、61名在克羅埃西亞，因疑似涉及跨國電信詐騙案，於1月遭當地警方拘押。同時，另外還有40多名台灣人在波蘭涉電信詐騙被捕。

外交部歐洲司司長高安今天在外交部例行新聞說明會表示，有部分國人已回到台灣，其餘被捕的民眾繼續被羈押在這3國，接受進一步司法調查；相關駐外館處會持續維護國家尊嚴與確保國人權益。

此外，有關台灣人在歐洲涉詐騙的案例是否影響歐盟對台免簽待遇？高安重申，據外交部了解，這兩件事沒有關連。

歐盟2011年起，給予台灣免簽待遇。高安表示，歐盟給予台灣免簽待遇是根據非法移民風險、公共政策安全、雙邊關係、互惠原則等客觀因素評估，台灣社會的發展狀況受到肯定。

對於民眾在歐洲涉詐騙，高安也再次呼籲，民眾赴海外一定尊重當地法律，切勿從事非法或是與簽證目的不符的活動。

不具名官員曾表示，若台灣人在海外涉詐騙的相關案例越來越多，不僅有損台灣國際形象，也有可能影響歐盟對台灣的免簽待遇。

不過，歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）近日受訪時表示，這不會影響歐盟對台免簽；對於犯罪者，歐盟依法處理，但絕不會對台灣採取連坐法。（編輯：溫貴香）1070313

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP