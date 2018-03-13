台人在歐涉詐騙 外交部籲勿海外從事不法

外交部歐洲司司長高安13日表示，近來台灣人在歐洲涉詐騙被捕，案件已進入司法調查程序，她再度呼籲，民眾赴海外不要從事非法或與簽證目的不符的活動。中央社記者侯姿瑩攝 107年3月13日

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）近來有多起台灣人在歐洲涉詐騙被捕，案件已進入司法調查程序。外交部今天呼籲，民眾赴海外務必遵守當地法律，不要從事非法或與簽證目的不符的活動。



外交部日前證實，有36名台灣人在斯洛維尼亞、61名在克羅埃西亞，因疑似涉及跨國電信詐騙案，於1月遭當地警方拘押。同時，另外還有40多名台灣人在波蘭涉電信詐騙被捕。



外交部歐洲司司長高安今天在外交部例行新聞說明會表示，有部分國人已回到台灣，其餘被捕的民眾繼續被羈押在這3國，接受進一步司法調查；相關駐外館處會持續維護國家尊嚴與確保國人權益。



此外，有關台灣人在歐洲涉詐騙的案例是否影響歐盟對台免簽待遇？高安重申，據外交部了解，這兩件事沒有關連。



歐盟2011年起，給予台灣免簽待遇。高安表示，歐盟給予台灣免簽待遇是根據非法移民風險、公共政策安全、雙邊關係、互惠原則等客觀因素評估，台灣社會的發展狀況受到肯定。



對於民眾在歐洲涉詐騙，高安也再次呼籲，民眾赴海外一定尊重當地法律，切勿從事非法或是與簽證目的不符的活動。



不具名官員曾表示，若台灣人在海外涉詐騙的相關案例越來越多，不僅有損台灣國際形象，也有可能影響歐盟對台灣的免簽待遇。



不過，歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）近日受訪時表示，這不會影響歐盟對台免簽；對於犯罪者，歐盟依法處理，但絕不會對台灣採取連坐法。（編輯：溫貴香）1070313