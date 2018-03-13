/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 紀梵希捷運票價吳音寧HBL
>rss

馬習會檔案是否全移交 府：應由前政府說明

發稿時間：2018/03/13 13:14

最新更新：2018/03/13 13:39

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統府13日說，是否有其他「馬習會」文件、紀錄應依檔案法等規定列檔並移交，應由前屆政府主責者與相關人員澄清說明。圖為2015年馬習會畫面。（中央社檔案照片）總統府13日說，是否有其他「馬習會」文件、紀錄應依檔案法等規定列檔並移交，應由前屆政府主責者與相關人員澄清說明。圖為2015年馬習會畫面。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、謝佳珍台北13日電）總統府今天說，是否有其他「馬習會」文件、紀錄應依檔案法等規定列檔並移交，應由前屆政府主責者與相關人員澄清說明；馬辦說，馬英九從政一向奉公守法，禁得起檢驗。

總統府表示，據查，國家安全會議在西元2016年5月20日政權交接後，獲移交有關「馬習會（前總統馬英九與中國國家主席習近平2015年11月7日在新加坡會面）」專案檔案，主要內容涵括有專案大事節略、辦理期間行政協調記錄、「馬習會」當天會議紀錄及相關國內、外輿情簡報等4部分檔案在案。檔案記述期間自前行政院大陸委員會主任委員夏立言揭露2015年10月14日「夏張會」起到「馬習會」會談結束。

總統府說，當年專案執行是前屆政府執政期間，上述期間及前後是否有其他文件、紀錄應依檔案法等規定列入檔案並移交，應由前屆政府主責者與相關人員澄清說明。

馬英九辦公室發言人徐巧芯受訪表示，馬英九當時要求，一切透過兩岸官方機制，溝通磋商相關事宜，事前事後都向國會報告，一切公開透明。如果現在政府的黨政高層、國安人士認為有「密使」或不可告人的地方，請具名並具體提證據告知民眾哪個檔案沒移交。

自由時報報導，習近平透過修憲刪除國家主席任期限制，「習路線」對台灣影響將持續更長時間，但國安單位分析習近平過去與台灣打交道過程，對「馬習會」如何成形？雙方會前如何秘密接觸等最重要部分，相關檔案付之闕如，質疑馬英九政府有隱藏未留給下任政府。（編輯：張均懋/李明宗）1070313

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP