傳訪美後入府 陳菊重申還沒討論

媒體報導高雄市長陳菊結束訪美行程後可能就會接任總統府秘書長職務，她13日重申「還沒討論」。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄13日電）媒體報導高雄市長陳菊結束訪美行程後可能就會接任總統府秘書長職務，她今天重申「還沒討論」，至於個人是否有主觀意願的問題，她說，「任何考量沒有個人問題」。



陳菊接受美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）到高市府拜訪時的邀請將到美國演講，行程訂在3月17日到26日。



媒體關心她是否在訪美之後就會點頭出任總統府秘書長職務。她今天出席市政會議之前受訪做上述表示。



她指出，何時或是要不要（接任），這部份還沒有討論，她說高雄市有很多要推動的市政工作。



媒體追問個人是否有主觀的意願，她說，「任何考量沒有個人問題」。



外界猜測陳菊如果出任總統府秘書長，代理市長職務可能由副市長許立明接任，不過許立明否認。



高雄市議會定期大會14日開幕，陳菊會在15、16日向議會做施政報告，17日請假赴美國。



高雄市議會國民黨團副總召黃紹庭今天告訴中央社記者，如果陳菊真的要出任總統府秘書長，棄高雄市民於不顧，應該要向議會做說明，不能因為高雄市議會民進黨席次過半就可以不尊重議會。



他說，人民選舉陳菊當市長，她理應向人民報告要離職的原因，否則也要向議會說清楚；畢竟陳菊曾公開表示，會在高雄市「做好、做滿」。（編輯：方沛清）1070313