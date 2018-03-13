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民進黨南高宜嘉拚戰 4縣市14日正式提名

發稿時間：2018/03/13 16:45

最新更新：2018/03/13 18:13

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民主進步黨明天將召開中執會，公告台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名名單，分別為黃偉哲、陳其邁、陳歐珀、翁章梁；這4人將正式取得民進黨提名資格，全力拚戰。

根據民主進步黨2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選選務工作規劃，將於14日召開中央執行委員會公告提名名單。

民進黨選對會日前已開會討論，針對嘉義縣長、高雄市長、台南市長初選民調已分別於3月5日至7日晚間執行，並經隔日開封統計，分別由翁章梁、陳其邁、黃偉哲勝出，選對會建議中執會通過3位提名。

至於宜蘭縣長提名初選，原本3位登記，後來2位退選，形成陳歐珀一人同額參選。選對會日前也建議，請中執會通過提名陳歐珀代表民進黨參選宜蘭縣長。

另外，民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀、民進黨秘書長洪耀福與委員方昇茂，昨天約見行政院中部辦公室副執行長吳宜臻、苗栗縣頭份市長徐定禎，協調苗栗縣長相關事宜；吳宜臻認同民進黨在苗栗縣長選舉不予提名，全力支持無黨籍的徐定禎參選；協調結果將送交選對會討論，如獲共識再送中執會通過。

不過，明天選對會是否將處理此案？民進黨黨務主管今天指出，苗栗縣長挺徐定禎一案，目前尚未列入明天要討論的議程之一。（編輯：李淑華）1070313

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