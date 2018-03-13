反對票公投提案 中選會認有舉行聽證必要

（中央社記者劉麗榮台北13日電）中央選舉委員會議今天審議前行政院長陳冲提出的反對票公投提案，中選會認為有舉行聽證會釐清相關爭點的必要，將依程序發布公告舉行聽證。



新公投法上路後，提案門檻降低，如以第14任總統副總統選舉人數計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人。也使得公投提案大幅增加，截至目前為止，已有11個公投提案。



中選會下午發布新聞稿指出，依據公民投票法第10條規定，中選會收到公民投票提案後，應於30日內完成審核，經審核有非全國性公民投票適用事項、同一事項於公告公民投票的結果起2年內重行提出、提案內容不能瞭解其提案真意或非一案一事項者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人進行必要補正，如有補正必要，應自聽證會結束日起30日內通知提案人的領銜人補正。



中選會今天審議陳冲所提「您同意修法使選民可以投反對票（負數票）嗎？一人還是只有一票，選民可以用其唯一選票表達反對某候選人應該是基本人權，贊成票扣除反對票後，淨贊成票較高者當選」公投提案，認為需進行聽證會。



此外，由財團法人希望基金會董事長紀政領銜提出的公投提案「是否同意以台灣為名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」中選會明天上午將舉行聽證會，下午則針對下一代幸福聯盟所提的「你是否同意在國民教育階段內，不應對未成年孩子實施同志教育」公投提案舉行聽證。（編輯：黃國倫）1070313