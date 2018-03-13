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台日漁業會議15日台北登場 關切漁民權益

發稿時間：2018/03/13 18:02

最新更新：2018/03/13 18:02

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（中央社記者侯姿瑩台北13日電）漁季將至。外交部今天發布新聞稿表示，台日漁業委員會將於15、16日在台北召開會議，會中將針對台日漁業協議適用海域的漁船作業規則等議題進行協商，以保障雙方漁民作業權益。

外交部指出，台日漁業委員會第7次會議將於15、16日召開。台日雙方於2013年4月10日簽署台日漁業協議，並設置台日漁業委員會，會議輪流在台北與東京召開；至今已舉行過6次會議，是台日漁業合作的重要溝通平台。

外交部表示，政府將繼續秉持資源共享、互惠合作的原則，與日方共同維護台日漁民海上漁作秩序與安全。

同時，日本台灣交流協會台北事務所也發布新聞稿表示，因應2018年漁季將至，將於15、16日在台北舉行日台漁業委員會第7次會議及相關會議，針對日台漁業協議適用海域作業規則進行討論。

知情人士表示，台日漁業委員會會議將由雙方漁業單位擔任主談人，外交等相關單位官員也會出席。

此外，外交部長吳釗燮日前表示，八重山水域等重疊水域問題，一定會在台日漁業委員會的議程上。

日前發生蘇澳籍東半球28號漁船遭日本公務船緊追事件，使這次台日漁業會議格外受到關注。

漁業署6日表示，東半球28號漁船3、4日遭日本公務船緊追，外交部已向日本抗議執法過當。經農委會調查，這艘漁船有未事先申請即在台日協議海域內捕魚、娛樂漁船超出水域等2項違規。

此外，漁業署也說，北緯27度以北，以及八重山群島以南的台日重疊水域，已在歷次的台日漁業委員會上向日方表達應儘速達成協商安排，漁業署將持續透過外交管道，向日方要求儘速協商，以免因漁船作業衍生執法糾紛，影響台日友好關係。（編輯：李淑華）1070313

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