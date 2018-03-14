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聖露西亞大使將返國 總統盼兩國持續合作

發稿時間：2018/03/14 12:40

最新更新：2018/03/14 12:40

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（中央社記者呂欣憓台北14日電）聖露西亞駐台大使艾曼紐即將離台，總統蔡英文今天感謝艾曼紐促成聖露西亞高層訪問台灣，並積極推動兩國之間的經貿交流，未來期待兩國在這樣的基礎上繼續推動各項合作計畫。

蔡總統今天上午在總統府接見艾曼紐（Hubert Emmanuel），總統府會後發布新聞稿指出，蔡總統致詞時表示，今天是一個不捨的日子，「我們要向艾曼紐大使閣下道別」。

蔡總統說，在艾曼紐的努力下，台灣與聖露西亞的友誼不斷深化，雖然艾曼紐將要回國，但雙方的友誼一定會永續長存。蔡總統代表台灣人民向大使表達誠摯的感謝。

蔡總統指出，艾曼紐來台之後，將其橫跨公私部門、完整豐富的資歷及累積，充分發揮在推動台灣與聖露西亞兩國的各項合作跟交流。

蔡總統說，這段時間以來，艾曼紐促成了聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）伉儷、參議院議長丹尼爾（Andy Daniel）及眾議院前議長施朵瓊（Leonne Theodore-John）等高層訪問台灣，並積極推動兩國之間的經貿交流，對強化彼此的實質合作關係，以及深化兩國友誼，有非常大的貢獻。

蔡總統表示，近年來，台灣和聖露西亞在農業、漁業、資通訊、公衛醫療及教育等領域上的合作非常密切，不僅成果逐漸顯現，也廣受各界的肯定。

最後，蔡總統請艾曼紐向聖露西亞總督史納克（Emmanuel Neville Cenac）及總理查士納，轉達台灣人民的誠摯問候，以及政府對兩國邦誼始終不變的重視。她強調，未來台灣也期待能夠持續以互惠互助的精神，在艾曼紐所建立的深厚基礎上，繼續推動有利於台灣及聖露西亞人民福祉的各項合作計畫。(編輯：趙蔚蘭)1070314

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