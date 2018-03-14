國民黨反核食公投 15日遞提案連署書

（中央社記者謝佳珍台北14日電）中國國民黨推動反日本核災地區食品公投，明天將前往中央選舉委員會遞交提案連署書；若確定成案，國民黨將在最短時間發動第2階段28萬份的成案連署，確保併同年底選舉辦理。



國民黨反日本核災地區食品公投為民國105年底由國民黨副主席郝龍斌所發起，當時與各界人士、國民黨立法院黨團發起守護食安公投連署，募集超過10萬份連署書。



郝龍斌辦公室發言人游淑慧今天透過新聞稿表示，明天將遞交1萬8750份提案連署書給中選會，已達法定門檻的10倍，希望中選會尊重民意、尊重公投法精神，盡快審查通過，讓公投案順利進入第2階段的成案連署。



她說，公投確定成案後，國民黨也已經準備好，要在最短時間發動第2階段28萬份的成案連署，確保公投能在年底成案。



國民黨反核食公投主文為「你是否同意開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」



根據公民投票法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。（編輯：林興盟）1070314