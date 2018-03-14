是否選新北市長 黃國昌：專注做這兩件事

（中央社記者范正祥台北14日電）時代力量黨主席黃國昌是否參選新北市長？他今天未鬆口僅表示，做好「目前」專注的兩工作面，一是擔任立委在國會應承擔的事，另一是協助優秀年輕人進入地方議會，讓新政治的理想在地方扎根。



新北市議會106年底三讀通過「新北市都市計畫法施行自治條例」，其中刪除容積獎勵上限條文，引發質疑影響未來都市景觀發展，而且恐怕牴觸中央母法。今年1月2日自治條例已送中央備查，內政部預計3月底、4初召開會議邀各部會研商。



黃國昌上午偕同學者專家召開記者會，促請「中央切勿放水」。記者會上，媒體詢問黃國昌，近來比較常處理新北市的「議題」，是不是有意願參選新北市長？



對於媒體提問，黃國昌說，他是新北市選出來的立委，很多公共政策中央與地方權責劃分有時很難談得清楚，正因為這樣，時代力量之前關注包括空屋率太高等問題，這與都市計畫也有關係，並且攸關新北市年輕人面對暴漲高房價的問題。



黃國昌表示，做為新北市的立委，不管是自己的選區，還是整個新北市的範圍，時代力量努力關注和努力解決年輕人的問題，這很自然，不必過度與選舉連結。



本身也是黨主席的黃國昌強調，他到目前為止，專心的工作，一是做為立委在立法院承擔的事，包括參與各委員會議事、審理法案，以及處理選民服務的事。二是對黨而言，他也必須協助，最重要目標是讓優秀的年輕人能夠進入地方議會，讓時代力量新政治的理想可以在地方扎根。「目前整個專注是在這兩個工作上面」。



他說，之前時代力量決策委員會決議，目前最重要目標是議員選舉，把有理想的新生代送到地方議會。縣市長的部分，時代力量不排除，還會繼續接下來討論。



被問到如何看待同黨立委林昶佐被看好是台北市長熱門人選之一，黃國昌回應媒體，時代力量在台北市的選舉主要由擔任台北市黨部主委的林昶佐負責督導，因此整個台北市選舉的布局及策略，時代力量決策委員會的決議是，「因為我們是採取『分區負責』的立場，所以基本上會尊重林昶佐的意願、想法及規劃。」



此外，被媒體問到外傳民主進步黨有意「吸收」黨籍立委洪慈庸和林昶佐，以「瓦解」時代力量？黃國昌回應，黨時代力量共同決策，專心、團結把年底選戰打好。那些傳言不是客觀的事實。在內部討論上，大家對那樣的傳聞一笑置之。（編輯：張均懋）1070314