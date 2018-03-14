/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 米其林霍金繁星放榜提勒森
>rss

台南龍崎民眾反掩埋場 北上民進黨陳情

發稿時間：2018/03/14 14:28

最新更新：2018/03/14 14:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者呂欣憓台北14日電）台南市龍崎區的居民反對在牛埔里設置掩埋場，今天北上到民主進步黨中央抗議表達意見，由民進黨社運部代表出面接下陳情書，鄉民抗議約2小時後搭上遊覽車離去。

龍崎區的居民稍早先到經濟部工業局，要求撤銷「南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心」 開發案的展延許可。對此，經濟部工業局表示，龍崎廠是由工業區土地轉為特殊性廢棄物掩埋場，且使用後會進行復育，經濟部會持續與當地溝通。

台南鄉親反對在龍崎區設置掩埋場，台南市龍崎區一群平均年齡約70歲的老鄉民，今天由牛埔里里長陳永和帶隊，租賃3輛遊覽車北上表達意見。

鄉民北上先到經濟部工業局抗議，要求工業局撤銷設置掩埋場，高喊「牛埔要觀光、不要掩埋場」，遞交陳情書給工業局副局長游振偉後，前往民進黨中央黨部前抗議。

由於下午是民進黨中執會，身兼民進黨主席的總統蔡英文將會到黨中央開會，警方大陣仗以待。

陳永和語帶哽咽說，他本身是民進黨支持者，但民進黨簡直是「現代陳世美」，龍崎掩埋場位於水源區上游，政府要養豬戶遷移，避免汙染水源，結果養豬戶遷走之後，政府卻要在那裏蓋掩埋場，這說得過去嗎？

鄉民在黨中央樓下抗議約一個小時後，民進黨由社運部副主任楊皓茹出面接下鄉民的陳情書，但鄉民不接受，要祕書長洪耀福出面，雙方僵持不下，警方最後用柔性勸離方式，讓鄉民離開原地，近下午2時左右，鄉民搭遊覽車離去。（編輯：李淑華）1070314

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰

HBL決賽激戰

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

一週重要新聞影像回顧（0304-0310）

全台鬧元宵

全台鬧元宵

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
HBL決賽激戰
HBL決賽激戰
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP