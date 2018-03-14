民進黨挺徐定禎 蔡英文下令團結翻轉苗栗

（中央社記者呂欣憓台北14日電）民主進步黨中執會今天通過宜蘭等4個縣市長提名，苗栗縣支持無黨籍的徐定禎。身兼民進黨主席的總統蔡英文表示，民進黨的同志要團結一致，翻轉苗栗，以勝選為目標努力。



民進黨中執會今天通過提名翁章梁參選嘉義縣長、陳其邁選高雄市長、黃偉哲選台南市長、陳歐珀選宜蘭縣長，會中並通過苗栗縣長不提名，支持無黨籍頭份市長徐定禎參選。



民進黨發言人何孟樺會後轉述蔡英文會中談話，蔡英文對參與宜蘭、嘉義、台南、高雄4個縣市初選的同志說一聲：「大家辛苦了。」



蔡英文說，這次的初選，競爭非常激烈。現在，初選已經結束，這4個縣市也照黨的民主制度，產生出人選，過程雖然激烈，初選結束，大家就團結一致，這就是民進黨的精神。



蔡英文提醒這4個縣市的被提名人，除了堅守民主進步黨「清廉、勤政、愛鄉土」的基本價值，未來最重要的任務，就是全力推動、落實民進黨所有的改革方案。



蔡英文說，徐定禎出身基層，為人謙和，深受鄉親愛戴；徐定禎長期支持台灣價值，自2000年以來，就一路與民進黨站在一起，歷次選舉都以行動公開支持，即使在2008年民進黨風雨飄搖、跌落谷底的時候，徐定禎也從未動搖，始終與民進黨在一起，徐定禎雖然不是民進黨黨員，但絕對是民進黨的老朋友、好朋友。



蔡英文說，徐定禎以優異的經營管理能力，讓頭份市由虧轉盈，在徐定禎的努力下，頭份的人口更逐步成長。在財政長期窘困的苗栗縣，這些成果，實在令人讚嘆。在徐定禎的施政上，看到民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神；民進黨相信，這是翻轉苗栗的最好策略。



此外，苗栗基層傳出期待行政院中部辦公室副執行長吳宜臻代表民進黨參選苗栗縣長，最後吳宜臻未獲提名。蔡英文說，吳宜臻在民進黨最困難的時期，多次代表黨出戰，對於吳宜臻的承擔與勇氣，她要表達高度肯定。



蔡英文說，年底的選舉，吳宜臻已公開支持徐定禎，她要以黨主席的身分下令，所有民進黨的同志要團結一致，翻轉苗栗，以勝選為目標努力。（編輯：蘇志宗）1070314