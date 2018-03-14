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新竹地院人犯脫逃 監委要求司法院檢討

發稿時間：2018/03/14 16:35

最新更新：2018/03/14 16:35

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（中央社記者劉麗榮台北14日電）新竹地方法院去年發生一名何姓槍砲嫌犯脫逃意外。監察院今天通過調查報告，要求司法院、台灣高等法院、新竹地院應確實檢討法警人力不足及戒具使用問題。

監察院司法及獄政委員會今天審議通過監委林雅鋒、江明蒼的調查報告。監委調查指出，新竹地院在遷入新院區時，未及時改善新建大樓的各項安全維護漏洞，疏於危安事故防範及演練，也未與地區警察機關建立緊急通報機制。

監委說，事發當日適逢連續假期，僅有3名法警輪值。新竹地院戒護區因施作鎮定室工程，施工人員需攜入切割刀具等器材，卻未加派警力戒護，又輕忽戒護場所施工時的安全維護工作，對重大人犯不依規定施用戒具，毫無危安意識，勤務紀律鬆散。

監委調查，事發時法警的應變能力不足，處置失當，管制區門禁形同虛設，導致何姓人犯輕易取得施工用的大型美工刀，並由地下一樓的羈押室經人犯走道，逃竄至一樓法庭，再跑至走道，擊破玻璃後，穿越停車場逃逸無蹤，迄仍未緝獲，相關人員核有重大違失。

調查報告也指出，司法院應正視各法院法警人力不足、連續執勤時間過長等困境，就組織面、業務面及人力面進行全盤規劃。刑事訴訟法增訂深夜不訊問後，司法院及高院對於法警服勤時數上限及休息時間等，宜訂頒原則性規定，避免過勞。

調查報告說，此案法警遇人犯攻擊及脫逃時，除警棍外，欠缺可立即反制裝備，人犯脫逃時雖施用腳鐐，卻可如一般常人般行動敏捷。經查各法院法警應勤裝備種類及規格顯已過時，戒具由各法院依廠商型錄自行採購，規格不一，甚有部分法警自費購買防身器材供應勤之用，司法院及高院允應修正相關規範。

監委說，考量辣椒水對人身侵害性較小，如遇暴行或突發狀況可於近距離短時間反制，經內政部警政署列為員警應勤裝備，司法院及高院宜參酌可行性，督導各法院加強相關器材的教育訓練。（編輯：李淑華）1070314

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