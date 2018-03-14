確定參選宜縣長 陳歐珀：下週向陳金德請益

（中央社記者范正祥台北14日電）民主進步黨宜蘭縣長被提名人陳歐珀今天表示，提名是承擔責任的開始；下週安排將與宜蘭縣代理縣長陳金德會面請益，用最大誠意拜託陳金德一起承擔責任。



民進黨中執會下午通過提名由立委陳歐珀參選2018年宜蘭縣長。



陳歐珀在立法院受訪表示，提名是承擔責任的開始，面對未來的選戰，誠惶誠恐。在最短的時間之內，會以最謙卑、最誠懇的方式，向黨內大老、意見領袖請益，同時也用最誠懇的方式，積極整合民進黨整體力量，希望迅速整合，迎接年底選戰。



他說，宜蘭是台灣的民主聖地，任何代表參選宜蘭公職者，都必須共同承擔這樣的責任，捍衛宜蘭的價值。



媒體問是否代表自己打敗代表新潮流系的陳金德？陳歐珀說，他沒有打敗任何人，而是感謝大家的幫助。



媒體追問，是否邀請陳金德擔任競選總幹事？陳歐珀說，他會盡最大的誠意，拜託陳金德一起承擔責任。



被問到民調目前仍輸給中國國民黨在宜蘭縣提名的林姿妙許多，陳歐珀說，他個人過去所做的4次民調，彼此民調相差都是在10%範圍內，只是到後面階段，因為競爭比較激烈，民調的支持度比較混亂。



陳歐珀說，總統蔡英文認為宜蘭是台灣民主價值的命根，宜蘭一定要贏；宜蘭縣黨部已規劃，明天安排他拜訪縣政府、縣議會、水利會、小英之友會，預計下週與目前出國的陳金德見面請益。



陳歐珀並發表「團結齊心．再造宜蘭光榮」聲明指出，初選期間，無論順逆，他及團隊成員都虛心視為一種試煉，坦然面對，以求茁壯成長。



他表示，未來，也將與所有關心宜蘭的縣民朋友，共同面對宜蘭當前的困境，展望未來，且邀集各界人士及學者專家提供意見，由下而上，匯集民意，擘畫並充實「活力宜蘭 進步新政」的縣政規劃內涵。（編輯：溫貴香）1070314