提升基礎戰力 陸軍八軍團執行戰備訓練

陸軍第八軍團14日發布新聞稿表示，為提升基礎戰力本週執行「戰備任務訓練週」，39化學兵則在屏東昌隆農場實施反空降煙幕掩護作業。（陸軍第八軍團指揮部提供）中央社記者游凱翔傳真 107年3月14日

（中央社記者游凱翔台北14日電）陸軍第八軍團指揮部今天表示，為提升基礎戰力，本週執行「戰備任務訓練週」。包括地面部隊攻防演練、灘岸阻絕架設、前支點開設、煙幕遮障演練，中將指揮官陳曉明也前往視察。



第八軍團指揮部發布新聞稿表示，為提升部隊基礎戰力，本週執行「戰備任務訓練週」，演訓項目包括「地面部隊攻防對抗訓練」、「灘岸阻絕架設」、「煙幕遮障演練」、「縮短距離教練」及「前支點開設」等。



第八軍團指出，陳曉明今天也前往萬金營區視察機步333旅攻防對抗演練，及第4地區支援指揮部前支點開設狀況。



43砲指部縮短距離演練中，火協、砲擊指揮所及觀測人員聯合操作，驗證砲兵部隊「射、測、觀、通、砲」等專長；工兵部隊為達「平時能救災，戰時能支援」目標，也運用各式重型及工兵器具，完成灘岸構築；39化學兵則在屏東昌隆農場實施反空降煙幕掩護作業。（編輯：李信寬）1070314



