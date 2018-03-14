陳菊勉陳其邁 心胸寬大世界越大

（中央社記者王淑芬高雄5日電）立委陳其邁今天以民進黨高雄市下屆市長參選人的身分拜訪市長陳菊。陳其邁說，會謹記陳菊勉勵他「心胸有多寬大、世界就有多寬大」，並承諾會延續陳菊的施政。



陳菊表示，市府團隊會全力支持陳其邁，盼團結整合，讓議會席次也過半。



陳其邁在3月7日於民主進步黨高雄市長初選勝出，被提名代表民進黨參選下屆高雄市長。



陳其邁下午近2時，隻身出現在高市府，陳菊由副市長許立明、史哲及民政局長張乃千陪同，在市長室會面，晤談1個半小時。



下午約3時30分，陳菊及陳其邁走出市長室接受採訪，兩人臉上都掛著笑容，絲毫沒有受到之前陳菊在「花媽心內話」一書中，自爆陳其邁家人在陳菊參選市長時，站在對手一方相關內容的影響，氣氛顯得融洽。



陳其邁表示，陳菊12年在高雄盡心盡力，很多施政是他要借鏡學習的地方，未來他會承擔。



陳其邁說，會謹記陳菊勉勵他「胸襟有多寬大、世界就有多寬大」的話，他用謙卑的態度請益，希望選舉守住高雄市，延續「花媽」的執政。



陳其邁表示，高雄是他一生懸命的地方，不管人在天涯海角、不管做什麼事，都會想到高雄市。



另外，他也指出，會在短時間內建立選舉組織架構和團隊；對於初選期間對手的整合，民進黨籍立委趙天麟和管碧玲都說會無私的協助。



陳其邁對黨內整合一事，表示「樂觀期待」，並強調會用最謙卑的態度面對市民。



他推崇陳菊是台灣、高雄重要的資產，選舉一定要有陳菊幫忙，這是他今天拜訪的目的之一，還說：「花媽的施政都要延續下去。」



陳菊則表示，初選競爭已經過去，新的優質接班已經產生，希望高雄市可以樹立好的典範，允諾全力輔選、支持陳其邁。



她說，陳其邁是黨內新世代，並勉勵他「心胸有多寬大、世界就有多寬大」。新世代要為民進黨的理想團結才能整合成功，也期盼未來高雄市議會民進黨席次過半，接班後府會團結，為高雄市的發展努力。



陳菊說：「我對陳其邁很有信心。」（編輯：梁君棣）1070314