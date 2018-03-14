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法院組織法擬大修 設大法庭統一法律見解

發稿時間：2018/03/14 18:39

最新更新：2018/03/14 18:39

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（中央社記者顧荃台北14日電）行政院會明天將討論「法院組織法」修正草案，未來最高法院將以大法庭制度，解決各級法院對法律見解不一的狀況，例如測謊究竟能不能當作定罪證據，可透過大法庭來做統一解釋。

司法院函送「法院組織法」修正草案，將在明天行政院會通過後，會銜送請立法院審議。

知情人士下午告訴中央社記者，這次修法最大的重點，就是新增大法庭制度。過去若各級法院審理案件時，對法律的見解不一，例如有沒有貪污的認定，是採用實質影響力說或法定職務說，或是測謊結果能不能當作定罪證據等，通常是參考過去的判例，或透過最高法院決議機制來採用哪種見解。

知情人士指出，但這種做法緩不濟急，且最高法院決議機制用閉門會議的方式決定法律見解，長期以來被質疑有違憲疑慮，因此參考德國做法，新增大法庭制度。

知情人士說，未來最高法院將設置民事大法庭與刑事大法庭，成員各11人，由最高法院院長或其指定的庭長1人擔任審判長，其他成員包括提案庭指定的1名法官，另9名則由最高法院法官推選；若有認為各級法院審判的法律見解不一致時，就可由大法庭開庭作出認定，統一法律見解。

他表示，未來修法通過後，將讓判例制度跟最高法院決議制度走入歷史。

此外，草案也規定，檢察官的起訴書除了保密或特殊案件以外，應在判決確定後公開起訴書，以讓大眾了解起訴罪名、判決原因等。（編輯：李淑華）1070314

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